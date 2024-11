Ospiti This is me, chi si esibirà nella prima puntata: tutti i cantanti ed i ballerini

Mercoledì 20 novembre, Silvia Toffanin debutta in prima serata su Canale 5 con “This Is Me“, un racconto emozionante in tre puntate che celebra i talenti del canto e della danza formatisi nel celebre talent show “Amici”. Lo speciale ripercorre il viaggio dei protagonisti dall’accademia al successo internazionale, alternando ricordi, esibizioni e momenti di dialogo. Scopriamo tutti gli ospiti che si esibiranno in studio.

Ospiti This is me, chi ci sarà nella prima puntata del 20 novembre

Ambientato in uno studio televisivo ampio e accogliente, il programma racconta il percorso artistico degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, dalla formazione alle prime esibizioni. Silvia Toffanin, conduttrice e confidente, esplora insieme a loro l’impatto del talento, della disciplina e delle emozioni che li hanno trasformati in star del panorama musicale e della danza.

Tra performance spettacolari e confessioni intime, “This Is Me” promette di catturare il pubblico, celebrando una generazione di artisti che si sono distinti nei live, nei tour e nelle classifiche internazionali.

Il cast artistico della serata inaugurale include nomi di grande rilievo:

Emma Marrone , vincitrice di “Amici” nel 2010 e icona della musica italiana.

, vincitrice di “Amici” nel 2010 e icona della musica italiana. Giuseppe Giofrè , ballerino internazionale che ha collaborato con star come Taylor Swift e Dua Lipa.

, ballerino internazionale che ha collaborato con star come Taylor Swift e Dua Lipa. Irama , cantautore multiplatino e trionfatore dell’edizione 2018.

, cantautore multiplatino e trionfatore dell’edizione 2018. Elena D’Amario , ballerina della “Parsons Dance Company”.

, ballerina della “Parsons Dance Company”. Stash , vincitore del 2015 e frontman dei The Kolors.

, vincitore del 2015 e frontman dei The Kolors. Diana Del Bufalo , attrice e performer teatrale.

, attrice e performer teatrale. Talenti recenti come Serena Carella, Marisol, vincitrice della scorsa edizione, e anche Petit e Mida.

Ad arricchire la serata, esibizioni di artisti come Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma, e momenti comici affidati a Francesco Cicchella.

Sigle e coreografie indimenticabili

Non mancheranno le sigle storiche di “Amici” reinterpretate da un cast d’eccezione composto dai professori e coreografi Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.