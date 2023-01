A pochi giorni dall’esordio della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, si delineano gli ultimi dettagli relativi agli ospiti. Amadeus, ad oggi, ha già annunciato il cast di co-conduttrici ed i volti noti della musica nostrana che si alterneranno sul palco dell’Ariston, ma non è ancora finita qui.

In queste ore il sito TvBlog.it ha annunciato la presenza di una famosa attrice, Elena Sofia Ricci, che coglierà l’occasione per presentare ufficialmente la nuova fiction che la vedrà protagonista, dal titolo “Fiori sopra l’Inferno”.

Non si esclude inoltre la presenza del cast di attori della serie Mare Fuori 3, che potrebbe cimentarsi nella sigla della serie tv di successo.

Grande assente sarà invece il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, che a La Stampa ha annunciato che quest’anno non dirigerà alcun Big in gara:

Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big.

Non frequento più il mondo della produzione discografica e non è capitato. L’anno scorso ero con Le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno non è capitato. L’anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause.