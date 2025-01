Ospiti Domenica In, talk su Sanremo e Rocio Munoz Morales da Mara Venier: puntata del 19 gennaio

Domenica In torna oggi, 19 gennaio, con una puntata imperdibile condotta da Mara Venier, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. L’appuntamento, trasmesso su Rai 1 e Rai Italia, sarà un omaggio alla storia del Festival della canzone italiana, con protagonisti d’eccezione pronti a condividere aneddoti, ricordi e curiosità inedite. Ecco tutti gli ospiti.

Gli ospiti di Domenica In di oggi 19 gennaio

Il cuore della puntata sarà il talk dedicato a Sanremo. Tra gli ospiti in studio spiccano icone della musica italiana come Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone e Valerio Scanu. Non mancheranno nemmeno voci storiche come Antonella Bucci e gli opinionisti Marino Bartoletti e Alba Parietti, che offriranno spunti e retroscena sul Festival più amato d’Italia.

Un omaggio sentito e vibrante che anticipa l’imminente edizione 2025 del Festival, tra emozioni e nostalgia per le edizioni passate.

Un altro momento di grande intensità sarà l’intervista a Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di “Miss Italia”, Enzo Mirigliani. Accompagnata dal figlio Nicola, Patrizia svelerà dettagli inediti sulla storia della sua famiglia e sulla tradizione che ha segnato un’epoca della televisione italiana.

Dalla musica al teatro, “Domenica In” ospiterà anche Rocio Munoz Morales, che racconterà i retroscena della sua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale, in debutto il prossimo 6 febbraio a Milano.

Un collegamento speciale con Renzo Arbore chiuderà la puntata. Impegnato nella sensibilizzazione per la Onlus “Lega del Filo d’Oro”, Arbore discuterà della sua attività solidale e del programma “Come ridevamo”, attualmente in onda su Rai 2.

Infine, Francesco Giorgino, Direttore dell’Ufficio Studi Rai, presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo libro “Giubilei”, un’analisi profonda e affascinante che esplora eventi cruciali della storia italiana e mondiale.