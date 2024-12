Ospiti Domenica In, puntata breve 8 dicembre: Al Bano e Ozpetek da Mara Venier

Mara Venier torna con una puntata imperdibile di Domenica In: tutti gli ospiti.

La puntata di Domenica In dell’8 dicembre si preannuncia imperdibile, con un parterre di ospiti eccezionali. Ad aprire il programma condotto da Mara Venier, dalle ore 14.00 su Rai1, saranno I Ricchi e Poveri, che ripercorreranno la loro lunga carriera tra aneddoti e performance. Tra i brani in scaletta, i successi “Aria” e “Ma non tutta la vita”, oltre al loro nuovo singolo natalizio “Il Natale degli Angeli”.

Domenica In, tutti gli ospiti dell’8 dicembre

Il celebre cantante Al Bano porterà in studio la sua energia e i ricordi di una carriera straordinaria. Durante l’intervista, l’artista condividerà momenti inediti della sua vita privata prima di esibirsi con “È la mia vita”, accompagnato dal maestro Alterisio Paoletti al pianoforte.

Lo spazio dedicato al regista ed amico di Mara Venier, Ferzan Ozpetek sarà un’occasione unica per scoprire anticipazioni su “Diamanti”, il suo nuovo film in uscita il 19 dicembre. Tra le curiosità, il coinvolgimento della stessa conduttrice nel cast.

La cultura sarà protagonista con il filosofo e scrittore Stefano Zecchi, che presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo, “Resurrezione”, promettendo spunti di riflessione profondi.

Come da tradizione, tra le 15:40 e le 16:25, il programma si interromperà per collegarsi con Piazza di Spagna, dove Papa Francesco renderà omaggio all’Immacolata.