Ospiti Domenica In, puntata 15 dicembre: Federica Pellegrini e Ivana Spagna da Mara Venier

Scopri chi saranno gli ospiti di Mara Venier nella 14esima puntata di Domenica In.

Domenica 15 dicembre, Mara Venier darà il via alla 14esima puntata di Domenica In con un’esplosiva coppia comica: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. I due attori, protagonisti del film Io e te dobbiamo parlare, in uscita il 19 dicembre, saranno i primi a salire sul palco degli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra battute e aneddoti esclusivi, offriranno al pubblico un assaggio del loro nuovo progetto, diretto dallo stesso Siani.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 15 dicembre 2024

Dopo il successo in vasca, Federica Pellegrini ha conquistato anche la pista di Ballando con le Stelle. L’olimpionica, accompagnata dal suo maestro Pasquale La Rocca, si aprirà sul percorso che l’ha portata dalla competizione sportiva a una nuova sfida artistica. “Non avrei mai pensato di divertirmi così tanto”, ha confessato la campionessa. Un’intervista che promette di rivelare il lato più umano della “Divina”.

Il compleanno di Ivana Spagna sarà celebrato con una performance esclusiva. L’artista si esibirà in brani iconici come Gente come noi e presenterà il suo nuovo singolo T’amo, T’amo, T’amo. Accanto a lei, DJ Nuzzle aggiungerà un tocco moderno al suo repertorio. Un omaggio a una carriera luminosa che continua a stupire.

Amanda Bonini, ultima compagna del cantautore Pino Daniele, condividerà momenti di grande intensità, raccontando il loro rapporto fino al tragico 5 gennaio 2015. Insieme a lei, il giornalista Pietro Perone presenterà il libro Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica. Un tributo toccante alla vita e alla musica di un artista senza tempo.

La puntata si concluderà con Aldo Cazzullo, che parlerà del suo nuovo libro, Il Dio dei nostri padri. Con il suo sguardo critico e appassionato, lo scrittore offrirà spunti di riflessione sul legame tra religione e identità italiana.