Ospiti Domenica In, oggi 3 novembre: Benji & Fede e Kabir Bedi da Mara Venier

Mara Venier torna in diretta oggi alle 14:00 su Rai1 con una puntata di Domenica In ricca di ospiti d’eccezione e momenti di grande intensità. La trasmissione si apre con un talk dedicato a Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera. In studio, insieme alla conduttrice, arriveranno alcuni dei protagonisti dell’edizione, pronti a condividere retroscena ed emozioni della competizione.

Gli ospiti di Domenica In, puntata del 3 novembre

A prendere parte al talk su Ballando con le Stelle saranno i concorrenti Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini, accompagnati dalle loro maestre di ballo: Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen. A commentare e dare opinioni sullo show ci saranno i giudici e opinionisti Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli.

In vista dell’uscita del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, Mara Venier ospiterà Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il giovane vittima di bullismo che ha tristemente segnato la cronaca del 2012. La sua testimonianza vuole essere un momento di riflessione su un tema purtroppo sempre attuale.

Anche Red Canzian sarà tra gli ospiti e presenterà il suo nuovo libro autobiografico “Cento parole”, raccontando al pubblico alcuni passaggi significativi della sua vita e carriera.

Per la parte musicale, il duo Benji & Fede si esibirà con il loro ultimo singolo “Estate punk”, tratto dall’album “Rewind”. La puntata offrirà inoltre uno spazio dedicato al nuovo spettacolo teatrale “Benvenuti a casa Morandi”, con la partecipazione di Marco e Marianna Morandi, che racconteranno l’esperienza di portare in scena la storia della loro famiglia.

Infine, Kabir Bedi sarà in studio per presentare il film Questione di stoffa, che andrà in onda in prima serata su Rai1, per una domenica che unisce emozioni, musica e grandi ospiti.