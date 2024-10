Ospiti Domenica In, oggi 27 ottobre: Sonia Bruganelli ed Elena Sofia Ricci da Mara Venier

La puntata di Domenica In del 27 ottobre, condotta da Mara Venier in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, promette di essere ricca di emozioni, rivelazioni e dibattiti. L’appuntamento è fissato per le ore 14 su Rai 1 e Rai Italia, con un programma che non lascerà indifferenti i telespettatori.

La puntata di oggi di Domenica In: anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi di Domenica In si aprirà con un talk dedicato al programma Ballando con le Stelle, con ospiti in studio alcuni dei protagonisti dell’edizione in corso. Tra i ballerini, ci saranno Alan Friedman, Tommaso Marini e Furkan Palali, accompagnati dai rispettivi maestri di danza Giada Lini, Sophia Berto ed Erica Martinelli.

A commentare le esibizioni e le dinamiche della trasmissione, i giudici Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, insieme agli opinionisti Rossella Erra e Alessandra Mussolini. Un momento di confronto che svelerà retroscena e curiosità sul talent show di Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli sarà protagonista di un’intervista esclusiva, durante la quale si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata. La ex moglie di Paolo Bonolis condividerà anche le sue impressioni sulla partecipazione a Ballando con le Stelle, rivelando i retroscena del talent che la vede coinvolta in prima persona.

Sul palco di Domenica In ci sarà anche Elena Sofia Ricci, che interverrà per presentare la nuova fiction di Rai 1, Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia, in onda da lunedì 28 ottobre. L’attrice, che è stata ieri “ballerina per una notte” nel celebre programma di ballo, offrirà un’anteprima della serie che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo per tre serate consecutive.

Per la sezione dedicata all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Viktoryia Ramanenka, madre di Leonardo Calcina, il quindicenne che si è tolto la vita a Senigallia dopo essere stato vittima di bullismo. Con lei, l’avvocato di famiglia Pia Perricci, che discuterà delle implicazioni legali del tragico evento e delle iniziative contro il bullismo.

A concludere la puntata, il regista Gabriele Muccino presenterà il suo nuovo film Fino alla fine, che uscirà nelle sale cinematografiche il 31 ottobre. Lo spazio musicale sarà invece affidato al rapper e cantautore Il Tre, che si esibirà con il suo ultimo singolo “Occhi tristi”.