Ospiti Domenica In, oggi 10 novembre: Carlo Verdone e Selvaggia Lucarelli da Mara Venier

La nuova puntata di Domenica In, in onda domenica 10 novembre alle ore 14 su Rai 1 e Rai Italia, e condotto da Mara Venier promette emozioni e contenuti di grande interesse. La padrona di casa accoglierà un parterre di ospiti straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare.

Gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In

Protagonista della puntata di Domenica In sarà Carlo Verdone, che parlerà della sua carriera e vita privata in un’intervista ricca di aneddoti. L’attore e regista presenterà in esclusiva la terza stagione di Vita da Carlo, in uscita il 16 novembre sulle principali piattaforme streaming. “È una serie che rappresenta una parte di me che il pubblico non conosce ancora”, ha dichiarato Verdone.

Selvaggia Lucarelli porterà in studio il suo punto di vista su alcuni fatti di cronaca e attualità, senza tralasciare un resoconto della sua esperienza come giudice a Ballando con le stelle.

Michele Placido e Federica Vincenti, coppia unita nella vita e nel lavoro, presenterà il film Eterno Visionario, un omaggio alla vita e all’opera di Luigi Pirandello. Placido, regista del film, ha sottolineato: “Pirandello è un genio che ancora oggi ispira il nostro tempo”.

Non mancherà la musica con Clara, che eseguirà il suo singolo Nero Gotico, attualmente in cima alle classifiche. Chiuderà la puntata Francesco Giorgino, che presenterà il nuovo programma XXI Secolo, al via l’11 novembre in seconda serata su Rai 1.