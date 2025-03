Ospiti Domenica In, il vincitore di Ora o mai più e Serena Brancale da Mara Venier

Domenica 2 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10, gli studi Fabrizio Frizzi di Roma accoglieranno una nuova imperdibile puntata di Domenica In, il programma di punta di Rai1 e Rai Italia condotto da Mara Venier. L’appuntamento, giunto alla sua 25ª puntata stagionale, promette emozioni, grandi ospiti e performance da non perdere.

Ospiti Domenica In, le anticipazioni del 2 marzo 2025

Ad aprire la puntata ci saranno alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025, pronti a far rivivere le emozioni della kermesse musicale più amata d’Italia. Tra gli ospiti più attesi spicca Massimo Ranieri, che ripercorrerà alcune tappe della sua straordinaria carriera e si esibirà sulle note del brano “Tra le mani un cuore”. A condividere il palco con lui, un’altra voce leggendaria della musica italiana, Marcella Bella, che si racconterà tra carriera e vita privata e regalerà al pubblico un’interpretazione emozionante di “Pelle diamante”.

Dopo il successo ottenuto sul palco dell’Ariston, Serena Brancale porterà a Domenica In il suo brano “Anema e Core”, che ha conquistato pubblico e critica. La musica continuerà a essere protagonista con Pierdavide Carone, reduce dall’esperienza nel programma Ora o mai più, che si esibirà con il nuovo singolo “Non ce l’ho con te”.

L’attrice Dalila Di Lazzaro sarà al centro di un’intensa intervista in cui ripercorrerà la sua lunga carriera cinematografica e condividerà aneddoti e momenti significativi della sua vita. Ad accompagnarla in studio ci sarà Manuel Pia, musicista e suo compagno da oltre dieci anni, per un racconto intimo e ricco di emozioni.

Grande attesa per l’arrivo in studio del cast della serie tv Il Gattopardo, in uscita il 5 marzo sulle piattaforme digitali. Tra gli ospiti, attori di grande talento che stanno facendo parlare di sé: Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Un’opportunità per scoprire curiosità e retroscena su una delle produzioni più attese dell’anno.

Con un mix perfetto di musica, spettacolo e interviste esclusive, la 25ª puntata di Domenica In si preannuncia imperdibile. Mara Venier è pronta a regalare al pubblico un pomeriggio all’insegna delle emozioni e del grande intrattenimento.