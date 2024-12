Ospiti Da noi a ruota libera, puntata 8 dicembre: ex di Ballando e Diana Del Bufalo da Francesca Fialdini

Dopo una settimana di pausa, l’attesa è finita: Francesca Fialdini torna su Rai 1 con una nuova e imperdibile puntata di Da noi… a Ruota Libera, il programma che racconta storie di vita e di emozioni a 360 gradi. L’appuntamento è fissato per questa domenica 8 dicembre alle 17.20 e si preannuncia ricco di ospiti e sorprese.

Ospiti da Noi a ruota libera, la puntata dell’8 dicembre

Tra i protagonisti della puntata, spiccano Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, una delle coppie più affiatate del celebre varietà Ballando con le stelle. I due racconteranno aneddoti esclusivi della loro esperienza nel programma e non mancheranno momenti di divertimento e commozione.

Il celebre bassista dei Pooh, Red Canzian, sarà ospite per presentare il suo ultimo libro “Centoparole per raccontare una vita”. L’artista condividerà storie inedite e riflessioni profonde, regalando al pubblico una prospettiva unica sulla sua carriera e sulla sua visione della vita.

L’attrice e cantante Diana Del Bufalo, attualmente in tournée con lo spettacolo “Tra sogni e desideri”, porterà il fascino delle colonne sonore Disney sul palco di Francesca Fialdini. Una performance da non perdere per gli amanti del musical.

A concludere la puntata, un momento dedicato alla solidarietà con Massimo Manni, fondatore de “Il Santuario Capra Libera Tutti”. Questo luogo speciale, alle porte di Roma, ospita circa 500 animali in libertà, simbolo di un amore incondizionato per la natura e gli esseri viventi.