Ospiti Da noi a ruota libera, puntata 3 novembre: Elena Sofia Ricci e Claudia Pandolfi da Francesca Fialdini

Elena Sofia Ricci sarà tra gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a Ruota Libera, domenica 3 novembre alle 17.20 su Rai1 – subito dopo Domenica In -, dove parlerà del suo ruolo nella nuova serie “Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia”. La Ricci interpreta Teresa Battaglia, la profiler creata dalla penna di Ilaria Tuti, dando vita a un personaggio complesso e profondo che indaga sui lati più oscuri dell’animo umano.

Tutti gli ospiti di Da noi a ruota libera del 3 novembre

La serie, che ha appassionato il pubblico di Rai1, ruota attorno al personaggio di Teresa Battaglia, una profiler che lavora in contesti di estrema complessità psicologica e criminale. “Portare in scena Teresa è stata una sfida – ha confessato Elena Sofia Ricci – ma anche un modo per esplorare emozioni nuove e intense”. L’attrice approfondirà anche il suo rapporto con il lavoro di Ilaria Tuti e il messaggio di resilienza insito nella serie.

Oltre a Elena Sofia Ricci, Francesca Fialdini ospiterà altre figure di spicco. Veronica Pivetti, volto noto di “Amore Criminale”, parlerà del ritorno in prima serata di questa serie che racconta storie di violenza di genere.

Anche Claudia Pandolfi si unirà alla puntata per presentare il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, tratto dalla drammatica vicenda di Andrea Spezzacatena, il giovane che nel 2012 si tolse la vita vittima di bullismo e cyberbullismo. Questo film, che debutta nelle sale il 7 novembre, offre un importante spunto di riflessione sul tema del bullismo giovanile e sulle conseguenze devastanti di fenomeni come il cyberbullismo.

Infine, Elena Di Cioccio racconterà il suo percorso personale nello spettacolo teatrale “ProPositiva”, che porta in scena gli aspetti inediti e divertenti della sua esperienza con la sieropositività.