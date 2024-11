Mercoledì 20 novembre, Silvia Toffanin debutta in prima serata su Canale 5 con “This Is Me“, un racconto emozionante in tre puntate che celebra i talenti del canto e della danza formatisi nel celebre talent show “Amici”. Lo speciale ripercorre il viaggio dei protagonisti dall’accademia al successo internazionale, alternando ricordi, esibizioni e momenti di dialogo. […]