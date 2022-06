Dvora Ancona, dopo la sua ospitata a Pomeriggio 5, ha espresso il suo punto di vista su Tik Tok, attaccando Barbara d’Urso per via dello scontro avuto anche durante la puntata andata in onda su Canale 5.

Ma cosa è successo? Dvora Ancona è una dottoressa specializzata in chirurgia estetica che sostiene un particolare abbastanza curioso: secondo lei le naufraghe dell’Isola dei Famosi riceverebbero (oltre alla razione quotidiana di cocco e riso) delle punturine per ringalluzzire la pelle affaticata dalla fame e il sole.

Barbara d’Urso, durante la ospitata della Dvora, ha interpellato anche il professor Lorenzetti, presente in collegamento. La dottoressa, però, si è mostrata infastidita: “Lorenzetti è un professore che stimo e non vorrei litigare”, “Allora taci un attimo!” ha commentato la d’Urso.

“Se mi volete far litigare mi alzo subito, io con un altro professore non vado a litigare, non ho più voglia di fare litigi per fare audience”, ha continuato la dottoressa.

Carmelita, a questo punto, ha perso la pazienza:

La mia pazienza ha un limite, qui tutto vogliamo fare tranne che litigare. Infatti da un quarto d’ora ti sto pregando di calmarti e anche interrompere questo vocio continuo per far parlare gli altri.



Dvora Ancona ha ripreso la questione su Tik Tok attaccando Barbara d’Urso:

La d’Urso ha perso la pazienza? Anch’io! Non mi inviti in trasmissione per cercare di sbugiardarmi. La tua pazienza ha un limite? E la mia allora? Guardate le sue espressioni mentre io spiegavo il botulino. Ma perché non ne voleva sapere niente? Come mai crede di essere così preparata sull’argomento? Io ero lì per cercare di spiegare e invece no, mi volevano soltanto fare litigare.

Io sono laureata in chirurgia e medicina e specializzata in estetica. Anche l’altro giorno ero a specializzarmi per vedere quello che succede nel mondo. E invece poi cosa succede? Che arrivo in TV e dei perfetti sconosciuti incapaci mi devono venire a dire che ho torno e mettermi a confronto con un altro medico solo per farmi litigare.

Se deve diventare trash un medico solo per fare audience a questo punto faccio casino io. Mi sono stancata perché la Barbarina ha deciso che sarò la nuova ennesima vittima che cadrà nelle sue mani perché devi stare zitta con lei, non ha fatto altro che ripetermelo.