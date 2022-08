Torna l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend di sabato 20 agosto e domenica 21 agosto 2022. Come sarà questo nuovo fine settimana che sta per chiudere il mese? Le previsioni del noto astrologo ci sveleranno, segno per segno, cosa dobbiamo aspettarci e cosa hanno in serbo gli astri nel campo dell’amore, del lavoro e della fortuna. L’oroscopo di Paolo Fox che vi proponiamo a seguire è tratto da LaNostraTv.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 20-21 agosto 2022: previsioni segni

Ariete: vi attende un ottimo fine settimana. Paolo Fox ed il suo oroscopo consigliano di accettare un invito. Domenica si avrà voglia di relazioni. Sul lavoro meglio evitare passi falsi.

Toro: agitazione nell’amore. E’ possibile discutere un rinnovo. Domenica meglio accorciare le distanze con la persona amata. Aumenta il rendimento nella professione.

Gemelli: Luna e Venere sono favorevoli; potrebbero esserci chiamate improvvise. Domenica sarà una giornata interessante in amore, mentre nel lavoro sarete più forti.

Cancro: il weekend sarà dalla vostra parte. C’è una buona idea professionale da sfruttare. Domenica sarà una giornata favorevole per l’amore, potrebbe saltare un accordo per vostro volere.

Leone: vi sentirete più forti in amore. Il periodo è molto interessante sul piano professionale. Domenica sarà una giornata interessante nei sentimenti, mentre sul lavoro è consigliato non caricarsi troppo.

Vergine: non mancano dubbi in amore. In generale c’è un netto recupero. Domenica invece potrebbe esserci qualche polemica in più. Non saprete stare con le mani in mano.

Bilancia: weekend importante sul piano delle emozioni; grande recupero nel lavoro. Nella giornata di domenica meglio affrontare una questione spinosa. State aspettando l’occasione giusta sul lavoro.

Scorpione: i rapporti potrebbero rivelarsi poco sinceri. E’ un periodo di grande agitazione. Domenica buona giornata in amore. Buone notizie in arrivo nel lavoro.

Sagittario: l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non esporsi in prima persona. Sul lavoro non mancano le opportunità. Domenica di possibili polemiche; la luna opposta potrebbe non aiutare molto nella professione.

Capricorno: sul lavoro meglio lasciare tempo al tempo; nel lavoro potreste dire basta ad una situazione.

Acquario: il weekend potrebbe aiutare in amore. Prudenza nel lavoro in vista di possibili trattative. Nella professione i risultati non sono eccellenti.

Pesci: potreste svelare i vostri sentimenti. Grande agitazione in questo fine settimana, soprattutto domenica in amore. C’è una certa amarezza dentro di voi.