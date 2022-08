Appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox in questo secondo weekend di agosto 2022: cosa dobbiamo aspettarci in queste giornate di sabato 13 e domenica 14 agosto 2022? Scopriamolo grazie alle consuete previsioni per tutti i segni su amore, lavoro e fortuna riprese anche da Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 13-14 agosto 2022: previsioni segno per segno

Ariete: attenzione alla gestione dei sentimenti in questo fine settimana. Nessuna crisi nei rapporti, ma meglio non dare mai nulla per scontato. I progetti di lavoro vanno avanti senza problemi.

Toro: l’oroscopo di Paolo Fox per sabato appare più che favorevole. Incontri piccanti in vista in questo weekend. Sul lavoro aspettatevi qualcosa di molto particolare.

Gemelli: in amore è tempo di giocare, senza prendervi troppo sul serio. In merito al lavoro, prendere le giuste decisioni prima di agire.

Cancro: fine settimana molto interessante soprattutto per chi intende capire la tenuta di un rapporto. Imprevisti in vista sul lavoro; meglio affrontare tutto con estremo ottimismo e tranquillità.

Leone: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi molto importante in amore. Per il lavoro potrebbero esserci delle belle idee in serbo, basta approfittarne!

Vergine: In attesa dell’arrivo di Venere nel vostro segno sarete chiamati a capire se un rapporto è da considerarsi o meno ancora vivo. Nel lavoro avrete bisogno dell’aiuto di un partner o di un socio.

Bilancia: la Luna potrebbe regalarvi belle emozioni in amore in questo fine settimana. Le stelle sono dalla vostra parte e potreste approfittarne in ambito professionale. Le collaborazioni saranno favorite.

Scorpione: in amore la giornata di sabato 13 agosto sarà positiva; avete tante passioni e la voglia di dimenticare un passato turbolento. Sul lavoro è consigliato non litigare con i colleghi.

Sagittario: il weekend per voi partirà un po’ sottotono in amore, cercate però di dare al partner le giuste attenzioni. Nel lavoro il periodo potrebbe apparire problematico poiché non vi sta bene nulla.

Capricorno: la Luna è favorevole in questo fine settimana; arriva la tranquillità dopo aver attraversato una crisi. Nel lavoro portate pazienza; i risultati stanno per arrivare.

Acquario: sabato 13 agosto giornata sottotono per i sentimenti, mentre nel lavoro cercate di tenere a bada le troppe polemiche.

Pesci: fine settimana di nuovi incontri che vi permetterà di dimenticare il passato. Nel lavoro non è il momento di fermarsi, datevi da fare!