Oroscopo Paolo Fox: previsioni e classifica dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025

Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il primo weekend di febbraio 2025

Il primo mese dell’anno volge al termine ed è arrivato il momento di scoprire le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 30 gennaio e dell’1 e 2 febbraio 2025. Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Ecco la classifica e le previsioni segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox dal 30 gennaio al 2 febbraio

Il celebre astrologo ha reso note le previsioni per il weekend, il primo di febbraio 2025, nel corso della trasmissione I Fatti Vostri, proponendo anche la sua classica per tutti i segni. Scopriamola insieme a seguire.

12° posto – Vergine

Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi a riflettere troppo, il che potrebbe creare qualche tensione. Se in famiglia o tra amici emergono incomprensioni, cercate di mantenere la calma. È il momento di iniziare a pianificare il futuro con maggiore determinazione. Domenica sarà una giornata di riposo e gratificazione.

11° posto – Sagittario

Luna, Giove e Saturno portano un cambio di prospettiva importante. Avete intrapreso nuove strade che potrebbero condurvi al successo, ma potrebbero anche suscitare invidie intorno a voi. Sperimentare è positivo, ma fate attenzione tra oggi e domani. Se avete dubbi in amore, aspettate il 4 febbraio per affrontare eventuali chiarimenti.

10° posto – Scorpione

La Luna di oggi vi favorisce, mentre Mercurio richiama l’attenzione su questioni legate a contratti o affitti. Sul fronte sentimentale, il cielo è dalla vostra parte: vi sentite protetti e supportati. Circondatevi di persone che vi trasmettono serenità.

9° posto – Capricorno

Luna favorevole tra oggi e domani, mentre domenica si prospetta particolarmente interessante. È il momento di rivedere alcune questioni economiche. Possibili tensioni nei rapporti familiari, specialmente tra genitori e figli. A partire da febbraio, sarete più esigenti in amore.

8° posto – Gemelli

La giornata di oggi potrebbe portarvi un po’ di nervosismo, con il rischio di dire qualche piccola bugia. Tensioni in arrivo tra oggi e domani, ma il clima migliorerà domenica. Febbraio sarà un mese importante per stringere nuovi contatti.

7° posto – Bilancia

Organizzate qualcosa di speciale tra oggi e domani per alleggerire il carico di stress. Domenica la Luna potrebbe creare qualche piccolo disguido. È il momento giusto per affrontare conversazioni importanti. Sul lavoro potrebbero esserci novità, mentre in amore e nei rapporti familiari è necessario fare maggiore attenzione.

6° posto – Ariete

Se vi sentite tesi, è normale: state affrontando molte responsabilità. Tuttavia, state facendo progressi significativi. Per chi è rimasto bloccato, è arrivato il momento di ripartire. Con Venere nel vostro segno a febbraio, avrete l’opportunità di riscoprire vecchie amicizie e, magari, trovare l’amore.

5° posto – Acquario

Il fine settimana si preannuncia positivo, con una domenica particolarmente favorevole. Non sopportate chi cerca di imporvi le proprie idee, ma sarete più disponibili ad ascoltare gli altri.

4° posto – Pesci

La Luna nel vostro segno vi dona forza e intuizioni particolarmente acute. A volte percepite vibrazioni negative senza una spiegazione apparente, il che può influenzare il vostro umore. Fate attenzione a chi vi circonda e trascorrete più tempo con le persone che vi fanno stare bene.

3° posto – Leone

La vostra stagione ha ufficialmente inizio! Se avete in mente un progetto, questo è il momento giusto per mettervi in gioco. Domenica sarà una giornata particolarmente favorevole.

2° posto – Cancro

Venerdì e sabato saranno giornate positive per voi, ma domenica potreste affrontare qualche piccolo ostacolo. Fate attenzione in amore: chi sta nascondendo qualcosa potrebbe essere smascherato. Questo periodo segna un momento di pulizia e riorganizzazione in vista di febbraio.

1° posto – Toro

Dopo un inizio di settimana faticoso, il weekend vi offre l’opportunità di recuperare energia e benessere. Dedicate il sabato e la domenica alle persone che amate di più. Possibili cambiamenti lavorativi all’orizzonte: febbraio porterà interessanti novità.