L’oroscopo 2021 di Paolo Fox è una vera certezza per tutti gli estimatori dello zodiaco e per gli appassionati delle previsioni. Scopriamo cosa dicono le stelle per tutti segni concentrandoci su dicembre e Natale.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segno per segno dicembre e Natale 2021

ARIETE – Periodo di particolare forza per via di alcune proposte interessanti per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete specie da lunedì 13 e dopo venerdì 17 dicembre 2021. I rapporti di coppia potrebbero essere messi alla prova per via di una forte agitazione che arriverà dall’esterno.

Per quanto riguarda le festività, per i nati sotto il segno sarà un ottimo Capodanno, specie per i single. Momenti di tensione per questioni legate alla famiglia e il lavoro e, proprio per questo motivo, l’oroscopo consiglia di evitare sforzi inutili e discussioni verso la fine del mese di dicembre.

TORO – I nati sotto questo segno vivranno delle giornate un po’ complesse per via della forte opposizione di Giove e Saturno. Anche a lavoro ci sarà dell’agitazione che dovrete provare ad affrontare con calma e raziocinio. In amore andrà meglio ed i single potrebbero avere incontri speciali.

Spazio per il relax e la passione. Verso Natale, per via della condizione planetaria favorevole, la fine dell’anno sarà in forte ripresa.

GEMELLI – L’oroscopo di questo segno traccia un bilancio generale del 2021 molto positivo. A partire dal 13 dicembre l’opposizione di Marte porterà un poco di nervosismo e qualche tensione lavorativa. Ci saranno giornate faticose in casa e dovrete provare a mantenere la calma, specie con i parenti invadenti. Abbiate cura di controllare le vostre finanze.

CANCRO – Dopo un periodo difficile sotto il profilo economico e lavorativo, le cose cambieranno in meglio con l’inizio del nuovo anno. Le coppie insieme da molto tempo dovranno superare alcuni ostacoli.

Se avete il desiderio di mettere su famiglia, l’oroscopo per il nuovo anno sarà particolarmente favorevole sotto questo punto di vista. Il mese di dicembre vedrà alcune opposizioni planetarie, quindi sarà normale sentirsi un po’ agitati e insofferenti.

Dovrete cercare di superare alcune paure e incertezze e fate attenzione alle distrazioni dei giorni 20, 21, 27 e 28.

Oroscopo 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE – dicembre 2021 si concluderà bene anche perché terminerà l’opposizione di Giove e inizierete a intravedere un 2022 molto più sereno e luminoso. Potrebbero prendere piede nuovi progetti, contatti e anche accorti.

Non dimenticate di mettere le cose in chiaro in amore perché gennaio 2022 vi metterà di fronte ad alcune scelte e taglierete alcuni rami secchi. Dopo un anno trascorso in modo faticoso, il nuovo anno vi porterà più amore.

VERGINE – Mese di dicembre 2021 particolarmente altalenante per i nati sotto il segno della Vergine. Dovrete fare attenzione alle spese perché alcune per i figli potrebbero essere impreviste. In amore richiedete chiarezza e l’oroscopo ci parla di una decisione definitiva proprio sotto questo punto di vista.

Natale 2021 sarà più piacevole di Capodanno ma non mancheranno le novità con l’inizio del nuovo anno.

BILANCIA – Le prime due settimane del mese di dicembre saranno particolarmente frenetiche e interessanti per fare delle proposte per merito del transito positivo di Giove e Saturno. Le decisioni drastiche dovranno essere prese con cautela e magari rimandate al prossimo mese. I rapporti più forti saranno messi in discussione e dovrai mantenere la calma con il partner perché potrebbero esserci delle discussioni da affrontare. Prudenza dal 10 al 12 del mese.

SCORPIONE – L’Oroscopo di questo segno ci parla di due anni particolarmente travagliati che hanno pesato sulle vicende economiche. Fortunatamente adesso c’è la volontà di guardare al futuro con ottimismo ed i progetti di coppia saranno più realizzabili. In amore molta fortuna per i single. Bene pure la salute anche se non dovrete esagerare il 9, 15 e 22 dicembre. Se state per iniziare delle terapie, porteranno buoni risultati a partire da gennaio 2022.

Le stelle per dicembre e Natale 2021

SAGITTARIO – Se avete degli accordi commerciali da chiudere fate attenzione a gestirli con diplomazia e concretezza. Alcune preoccupazioni lavorative vi faranno avere voglia di lavorare con un team pienamente compatibile con le vostre scelte.

L’oroscopo 2021 ci parla anche dei sentimenti. In amore ritroverete anche la passionalità e dovrete trovare delle soluzioni diplomatiche per rasserenare gli animi di eventuali ex che vi metteranno di fronte delle questioni. Nel 2022 si allungheranno i tempi di risoluzione di cause, questioni burocratiche e di altro tipo. Natale 2021 per i nati sotto il segno del Sagittario sarà un po’ sottotono mentre Capodanno promette decisamente meglio.

CAPRICORNO – L’anno si chiuderà molto bene con la bellezza di quattro pianeti nel tuo segno zodiacale: Urano, Venere, Plutone e Mercurio. Anche il Sole entrerà nel tuo segno a partire dal 21 del mese di dicembre 2021.

Il tuo oroscopo sarà convincente, ma dovrai fare attenzione alle persone che ti faranno perdere tempo utile. Stelle positive anche per l’amore. Cercate di evitare fastidi dalle articolazioni domenica 12 e 19 dicembre. Aiuta il sonno bevendo delle tisane rilassanti prima di andare a dormire.

ACQUARIO – Situazione più serena a livello lavorativo e di finanze per i nati sotto questo segno a dicembre 2021. Si potrebbero sbloccare situazioni legali e controversie. Favoriti i nuovi lavori così come alcuni progetti sperimentali. Ci sarà una sorta di resoconto in amore e il bilancio definitivo sarà comunque a vostro favore. Atmosfera piacevole a Natale ma pure a Capodanno. Dalla fine del mese saranno favorite le cure per il tuo benessere.

PESCI – Oroscopo un poco altalenante per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci sotto il profilo economico e lavorativo. Dovrete evitare con cura di rovinare tutto nei giorni 17 e 18 dicembre 2021. Andrà molto meglio in amore che resterà un punto di riferimento anche in questo fine anno. Se volete sposarsi questo è il periodo ideale per cominciare a riflettere su questo evento. Spazio anche per alcune spese e il sogno di avere un figlio. Siate cauti tra venerdì 17 e fino a venerdì 24.

