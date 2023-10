Oroscopo Paolo Fox, novembre 2023: i segni più fortunati, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox per il mese di novembre 2023: quali sono le previsioni dettagliate per tutti i segni? A pochi giorni dall’esordio del nuovo mese, scopriamo cosa ci riserva il futuro secondo le previsioni del noto astrologo preferito.

Oroscopo Paolo Fox, novembre 2023: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE – Novembre inizia in sordina per gli Arieti, ma presto si animerà di interesse e colore. Le prime due decadi avranno la libertà di movimento senza ostacoli significativi. La terza decade potrebbe essere un po’ più impegnativa a causa di Plutone, ma la stanchezza gradualmente svanirà. In amore, potrebbero emergere conflitti relazionali a causa dell’opposizione di Venere.

Sul fronte professionale, Mercurio porterà iniziativa e leadership con attenzione ai dettagli. Per quanto riguarda le finanze, evitare speculazioni rischiose e acquisti eccessivi, cercando opportunità solo verso la fine del mese.

TORO – A novembre, i Tori consolidano i progressi. La pazienza è un elemento chiave, e Saturno contribuisce al raggiungimento degli obiettivi. Rompete gli indugi e osate. Marte potrebbe causare incertezze fino al 10 novembre, ma Urano porterà i cambiamenti desiderati.

L’opposizione di Marte potrebbe portare nervosismo. In amore, fate attenzione agli incontri fugaci. Sul fronte lavorativo, cercate di mantenere gli obiettivi nonostante una leggera flessione mentale. I periodi più favorevoli per le finanze saranno dall’1 all’8 e dal 23 al 30 novembre, ma siate prudenti.

GEMELLI – Il mese dei Gemelli richiede pazienza, poiché i pianeti giocheranno alcuni scherzi. Tuttavia, anche dalle influenze negative si possono trarre insegnamenti. Venere sarà l’unica amica, portando amore, arte e armonia. Saturno influenzerà l’umore dei nativi della prima decade, mentre Nettuno causerà confusione per quelli nati negli ultimi giorni.

In amore, la prima decade migliorerà dal 9 al 17, la seconda dal 18 e la terza dal 27. Sul lavoro, l’opposizione di Mercurio porterà a una certa mancanza di entusiasmo. Per quanto riguarda le finanze, la cautela sarà importante, evitando spese improvvise.

CANCRO – A novembre, i nativi del Cancro sperimentano una serie di influenze astrali. Saturno sostiene la prima decade, Giove porta opportunità di espansione per la prima e la seconda decade, mentre Urano spinge la terza decade a rinnovarsi in vari aspetti della vita.

Nettuno stimola la fantasia e il desiderio di viaggiare. In amore, la terza decade inizia bene ma potrebbe sperimentare turbolenze. Sul lavoro, i nativi tra la prima e la seconda decade potrebbero ottenere successi. Mercurio garantirà concentrazione e intuito. Nelle finanze, seguite le vostre intuizioni, tranne se siete nati negli ultimi quattro giorni del mese.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: l’oroscopo di Paolo Fox per novembre 2023

LEONE – Il mese di novembre si preannuncia impegnativo per i Leoni a causa di alcuni aspetti dissonanti. Tuttavia, l’influenza positiva di Venere infonde passione e romanticismo fino alla fine del mese. La vostra sicurezza sarà messa alla prova da Giove e Urano, ma i cambiamenti saranno necessari per la terza decade.

Durante gli ultimi dieci giorni, l’energia e il buonumore aumenteranno. In amore, Venere renderà più dolci le relazioni, e il vostro partner sarà un prezioso sostegno. Periodi favorevoli per incontri lavorativi saranno dal 9 al 17, dall’11 al 17 e dal 24 in poi. Riguardo alle finanze, la prudenza rimarrà essenziale nonostante le migliorie rispetto al passato.

VERGINE – Novembre porterà opportunità per i nati sotto il segno della Vergine grazie a influenze planetarie favorevoli. Nonostante le influenze discordanti di Saturno e Nettuno, sarà il momento di lottare per i vostri desideri.

Saturno metterà alla prova i nativi della prima decade, ma Giove porterà fortuna agli ultimi. I nativi della seconda decade potranno riposare dopo i benefici di Giove nei mesi precedenti. Urano spingerà i nativi della terza decade a rivoluzionare la loro vita.

In amore, i nativi della prima decade potrebbero diventare irritabili, quelli della seconda decade potranno ritrovare slancio e passione, mentre quelli della terza decade potranno ravvivare la relazione o avvicinarsi a una persona interessante.

Sul lavoro, godrete di buona concentrazione fino al 10 novembre, ma dovete fare attenzione a non diventare distratti dal 23. Riguardo alle finanze, seguite il vostro intuito per ottenere i migliori affari. È il momento di considerare investimenti o richiedere mutui a lungo termine.

BILANCIA – Novembre si preannuncia come un mese interessante per la Bilancia, che supererà la dissonanza di Plutone e raccoglierà i frutti del lavoro interiore. Buoni aspetti planetari favoriranno relazioni interpersonali, amicizie, lavoro e amore. Nella terza settimana, l’energia e l’intraprendenza aumenteranno. Venere favorirà l’amore, mentre dall’11 al 30 novembre ci saranno entusiasmo ed energie positive per il lavoro. Nelle finanze, siate calmi e cauti, considerando possibili investimenti solo dal 11 al 30 novembre.

SCORPIONE – Per i nativi dello Scorpione nati a novembre, il mese si apre con promesse interessanti. Mercurio e Marte conferiscono intelligenza acuta e grinta rinnovata. La prima decade gode del sostegno di Saturno, promettendo un periodo fortunato. La seconda decade potrebbe sperimentare un calo di fiducia dovuto a Giove, mentre la terza decade è destinata a vivere direzioni inaspettate grazie a Urano.

Seguire gli indizi di Urano potrebbe portare a un tesoro inaspettato, nonostante le iniziali incertezze. Marte sarà una fonte di energia. In amore, la terza decade avrà fortuna, con Venere che renderà le relazioni armoniose dall’inizio del mese al 24.

La seconda decade vivrà momenti di passione grazie a Marte nei primi dieci giorni, mentre la prima decade potrebbe stringere nuove amicizie grazie a Mercurio. Mercurio e il Sole apporteranno vigore fisico e mentale, rendendovi punti di riferimento sul luogo di lavoro, capaci di risolvere qualsiasi problema.

La prima decade potrebbe considerare investimenti a lungo termine o richiedere mutui, mentre le altre due decadi dovranno essere prudenti nelle loro decisioni finanziarie.

Oroscopo novembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

SAGITTARIO – Il mese di novembre per il Sagittario inizia con un tono debole, influenzato da Saturno e Nettuno, soprattutto per coloro nati nella prima e nell’ultima settimana. Tuttavia, l’energia si rafforzerà grazie a Marte e Mercurio, che apporteranno grinta e lucidità per prendere decisioni sagge.

Venere migliorerà le relazioni, ma Saturno potrebbe portare sfide. Le riconciliazioni e il successo professionale saranno favoriti, ma sarà importante essere cauti nelle decisioni finanziarie.

CAPRICORNO – Per i Capricorno, novembre si preannuncia come un mese di successi, nonostante la leggera dissonanza di Venere a partire dal 9. Questo piccolo ostacolo potrebbe creare qualche incertezza nelle relazioni, ma il resto dell’oroscopo è positivo.

La prima decade si concentrerà sul futuro con il sostegno di Saturno e Giove. La seconda decade sarà stimolata dall’energia di Marte nei primi dieci giorni, mentre la terza decade sarà incoraggiata a migliorarsi grazie a Urano. In amore, la prima decade vivrà momenti armoniosi nella prima settimana, ma la dissonanza di Venere potrebbe portare insofferenza e gelosia nel partner.

Sul lavoro, Mercurio vi aiuterà a gestire le situazioni, e godrete di un notevole supporto energetico. Sarà essenziale comunicare chiaramente con i collaboratori e non deludere i superiori gerarchici. Per quanto riguarda le finanze, seguite il vostro intuito per ottenere i migliori affari. È il momento ideale per considerare investimenti o richiedere un aumento di stipendio o un prestito.

ACQUARIO – Proseguiamo l’Oroscopo di Paolo Fox per novembre 2023 con l’Acquario. Il mese in entrata potrebbe sembrare una sorta di montagne russe, con situazioni inaspettate. La seconda parte del mese si prospetta più serena e produttiva, grazie a Mercurio, Venere e il Sole.

I nativi della prima decade riceveranno solo gli influssi positivi di Venere e Mercurio. Coloro nati tra la prima e la seconda decade sperimenteranno una dissonanza da Giove, ma Mercurio e Venere porteranno fiducia. La terza decade dovrà affrontare cambiamenti inaspettati.

Marte accenderà desideri e gelosie, mentre Venere offrirà momenti di serenità. Sul fronte lavorativo, ci saranno alti e bassi, conflitti ma anche lucidità. La prudenza sarà necessaria per quanto riguarda le finanze, evitando di contare eccessivamente sulla fortuna.

PESCI – Per i nativi dei Pesci, novembre trascorrerà in modo relativamente tranquillo, con solo alcune scosse emotive dovute agli influssi di Venere e Marte. I nativi della prima decade stanno lavorando per costruire il loro futuro, grazie al sostegno di Saturno.

Coloro nati tra la prima e la seconda decade saranno ottimisti e fortunati grazie a Giove. La seconda decade vivrà una vita quotidiana dinamica, mentre la terza decade sarà positivamente stimolata da Urano, Nettuno e Plutone.

In amore, i nativi della prima decade potrebbero diventare irritabili, quelli della seconda decade potrebbero ritrovare slancio e passione, mentre quelli della terza decade potrebbero rinvigorire la loro relazione o avvicinarsi a una persona interessante.

Sul lavoro, godrete di una buona concentrazione fino al 10 novembre, ma dovrete fare attenzione a non diventare distratti a partire dal 23. Per quanto riguarda le finanze, avrete opportunità e risorse a disposizione, ma è importante evitare errori e dimenticanze.