Oroscopo Paolo Fox febbraio 2023: le previsioni per tutti i segni in amore, fortuna e lavoro

Dopo l’oroscopo di Paolo Fox sul nuovo anno e sul primo mese del 2023, non può mancare quello per febbraio. A pochi giorni dall’inizio del secondo mese dell’anno, il settimanale DiPiù Tv ha svelato le previsioni per tutti i segni non solo per febbraio 2023 ma anche per i mesi a venire. Scopriamo come sarà l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, con le indicazioni del noto astrologo e volto televisivo.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2023 segno per segno: le previsioni

Ariete: in arrivo qualche soddisfazione in più per i nati sotto questo segno per quanto riguarda l’ambito del lavoro.

Toro: da maggio con Giove nel segno, tutto ciò che si svilupperà nella vita di coppia sarà destinato a diventare particolarmente importante.

Gemelli: alcuni nati sotto questo segno potrebbero aver registrato dei ritardi alla fine dello scorso anno, ma entro la metà di febbraio 2023, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, inizierà un periodo importante nel corso del quale ritroverete la tranquillità.

Cancro: chi sta affrontando questioni di natura legale, soprattutto se è in coppia, in riferimento a una eredità o una spartizione, da maggio in poi potrà avere una visione molto più chiara della situazione.

Leone: entro la fine di febbraio 2023, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci saranno delle belle novità, soprattutto se vi piace una persona. Nel lavoro, Giove sarà favorevole fino alla metà di giugno.

Vergine: nel lavoro ci potrebbero essere accordi in scadenza e tra aprile e giugno tutto sarà da rivedere. Al momento però sarà necessaria pazienza.

Bilancia: chi è in cerca di un lavoro, vivrà prossimamente qualche difficoltà: dall’estate scorsa, in realtà, avete rimesso tutto in discussione.

Scorpione: a febbraio potrete vivere sensazioni piacevoli in amore, mentre nel lavoro entro maggio dovrete capire se continuare o meno una collaborazione in corso.

Sagittario: nel lavoro Giove finalmente vi porterà delle conferme entro la metà di maggio. E’ possibile che ciò che si desidera non si realizzerà nell’immediato.

Capricorno: potrete iniziare a lavorare a grandi progetti che si concretizzeranno da maggio in poi, quando si registreranno le maggiori soddisfazioni nel lavoro.

Acquario: Giove sarà favorevole, meglio approfittarne nel lavoro almeno fino alla metà di maggio. Successivamente si potrebbe rischiare di perdere occasioni importanti.

Pesci: le emozioni che nasceranno in questo febbraio 2023 saranno molto valide e potrebbero vedere la nascita di nuovi incontri favorevoli.