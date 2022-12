Ultima carrellata di previsioni per l’oroscopo di Paolo Fox 2023, tratta dalla puntata del 30 dicembre de I Fatti Vostri. Il noto astrologo e volto tv, come di consueto ha stilato le anticipazioni dei prossimi mesi, con i grafici relativi all’amore, al lavoro ed alla fortuna per tutti i segni. E’ arrivato il momento di scoprire le previsioni degli ultimi tre segni dello zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Capricorno: previsioni e grafici

Voi siete tra i più forti dello Zodiaco. C’è una quadratura di Giove all’inizio dell’anno. Avete sulle spalle tanti pesi. I primi mesi saranno faticosi, dovreste state attenti a chi frequentate. I Capricorno nei primi mesi dell’anno dovranno capire quali persone potranno stare ancora con voi o no. Cambio di scena nella seconda parte dell’anno con Giove che crea fortuna, bene per chi vorrà sposarsi o avere un figlio. Tra giugno, luglio e agosto con Giove e Saturno favorevoli andrete avanti.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Acquario: previsioni e grafici

Venere sarà nel segno i primi mesi. Attenzione a non mettervi in storie complicate, se avete già un rapporto importante confermerete il sentimento. Interessante il lavoro nei primi mesi dell’anno grazie a un Mercurio interessante: il cielo porterà vantaggi e se dovete firmare accordi o contratti fino a maggio l’oroscopo è molto fortunato. Entro primavera bisogna definire ciò che volete fare.

Oroscopo Paolo Fox 2023 Pesci: previsioni e grafici

Questo è un grande cielo. Le uniche preoccupazioni possono riguardare le persone che sono con voi. Qui si apre uno scenario diverso a seconda di chi siete, di quello che avete vissuto, perché sappiamo che dall’estate 2022 c’è chi ha avuto una crisi d’amore, chi è stato preoccupato per il partner, quindi diventate un riferimento per la famiglia ed anche per i vostri amici. State riguadagnando però quelle sicurezze che ultimamente non c’è stata. Saturno da marzo e Giove da maggio vi rendono più forti. Se volete dichiarare un amore, firmare un accordo sentimentale, il mese di febbraio sarà molto importante perché ci sarà Venere nel segno che riuscirà a dare un grande sviluppo alla vostra emotività. Sul lavoro l’estate nasce sotto buoni auspici; avere un anno con Saturno e Giove favorevoli è molto importante per spazzare via mille ambiguità. In quest’ottica non sopporterete più ipocrisie. In un anno così vantaggioso potreste rinunciare a situazioni che non vi piacciono più.