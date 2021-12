Uno degli appuntamenti più attesi di fine anno è l’oroscopo di Paolo Fox 2022 in tv. Quando andrà in onda? Come da tradizione, la parentesi dedicata agli astri, con le previsioni per tutti i segni sarà trasmessa all’interno della trasmissione di Rai2, I Fatti Vostri. La data di messa in onda è fissata al prossimo 31 dicembre, quando Paolo Fox oltre all’oroscopo ci svelerà anche i grafici.

Oroscopo Paolo Fox 2022 in tv: anticipazioni previsioni

Come sarà l’amore, la fortuna e il lavoro nel 2022 per tutti i segni dello Zodiaco? A svelarcelo sarà come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che andrà in onda nella trasmissione tv di Rai2 condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi con la partecipazione di Umberto Broccoli, a partire dalle ore 11.10 di venerdì 31 dicembre.

Per tutti i 12 segni dello Zodiaco, Paolo Fox svelerà previsioni e grafici con l’andamento mese per mese, nonché la classifica dei segni più fortunati del 2022.

In attesa di scoprire tutto nel dettaglio, Paolo Fox ha già stilato l’oroscopo di Natale con le anticipazioni delle previsioni per il nuovo anno. Ecco a seguire qualche piccola dritta per tutti i segni riportata da Fanpage:

Ariete: in arrivo un buon anno nuovo e maggiore fortuna in amore e nel lavoro.

Toro: darete felicità alle persone attorno a voi e sono in arrivo dei premi importanti.

Gemelli: vi piace l’effetto sorpresa, vi aspettano giorni circondati dalle persone che amate.

Cancro: bando alla malinconia, allontanate i pensieri negativi.

Leone: i progetti che avete dovuto archiviare torneranno protagonisti. A Capodanno l’amore chiama.

Vergine: non apprezzate le feste, ma quest’anno dovrete ricredervi grazie al calore delle persone che vi amano.

Bilancia: da tempo cercate un equilibrio, non lasciatevi danneggiare dall’ansia, il Capodanno sarà migliore.

Scorpione: potete contare sulle persone care.

Sagittario: cercate degli svaghi che tengano lontana la noia.

Capricorno: il 2021 si chiuderà in bellezza e durante le feste sarete più passionali che mai.

Acquario: lasciatevi andare alla gioia delle feste e guardate al futuro con fiducia e date serenità a chi vi circonda.

Pesci: durante le feste, ci saranno momenti di malinconia generati da ricordi dolorosi, ma Giove tra pochi giorni spazzerà via la tristezza.