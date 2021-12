L’oroscopo 2022 di Paolo Fox con le previsioni per il nuovo anno, le tendenze ed i grafici è stato trasmesso come di consueto nel corso della trasmissione I Fatti Vostri di oggi. L’esperto di Astri ha illustrato mese dopo mese quali saranno le tendenze ed i grafici, segno dopo segno. Adesso è il turno di Capricorno, Acquario e Pesci. Nel video in apertura tutti i grafici.

Oroscopo Paolo Fox 2022, andamenti e grafici

Capricorno: Superstar anche quest’anno, almeno fino ad aprile. Poi da maggio dovrete rimettere in discussione qualcosa per quanto concerne il lavoro. Forse vorrete porre delle nuove condizioni. Da maggio sarete più agitati e vi troverete a fare un po’ il braccio di ferro, ma vi consiglio di stare al gioco e di non alzare il tiro, di non far vivere momenti troppo forti al vostro orgoglio.

Acquario: Si parte molto bene per i sentimenti: a marzo Venere sarà nel segno quindi l’Acquario può dare tanto, è affascinante e può anche decidere di vivere amori trasgressivi e particolari. Spesso tende a sentirsi soffocato dal classico rapporto di coppia, al quale preferisce un’amicizia amorosa. Tutta la prima parte dell’anno è molto favorevole. Giugno e luglio sono i mesi migliori per stipolare un accordo e firmare un contratto.

Pesci: Giove ha già iniziato un transito nel vostro segno zodiacale: non garantisce fortuna, ma vi darà vi regalerà indicazioni utili per il futuro. Aprile e maggio avrà un cielo costellato con piccole fortune, ma ricordate che è importante rinnovarsi. Se avete già in piedi situazioni importanti e una persona che amate, il 2022 sarà l’anno del matrimonio, della convivenza e anche dei figli. Se finora non vi hanno concesso una promozione in ambito lavorativo, state certi che tra aprile e giugno arriverà.

