Come sarà il 2022? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox che ha reso oggi disponibile attraverso le previsioni svelate durante la puntata de I Fatti Vostri, su Rai2. Per tutti i segni zodiacali il popolare astrologo ha reso note le anticipazioni dei prossimi mesi, con le tendenze ed i grafici. In questo focus passiamo ad altri tre segni: Cancro, Leone e Vergine. Nel video in apertura tutti i grafici.

Oroscopo Paolo Fox 2022, andamenti e grafici

Cancro: Il cancro chiude il 2021 con delle grandi perplessità. Abbiamo avuto forti opposizioni planetarie, potrebbero esserci stati dei disguidi anche a livello sentimentale. Magari vi siete un po’ isolati perché in ambito lavorativo c’è stata una chiusura, un fermo, un problema, così avete riversato tensioni in amore. State attenti tra gennaio e febbraio. Aprile sarà un mese molto interessante per le relazioni. Per quanto riguarda il lavoro consolidate le cose che volete fare tra gennaio e febbraio, poi ricordatevi che la parte centrale dell’anno è di osservazione.

Leone: L’amore parte in maniera un po’ sbandata. Gennaio, febbraio e marzo sono mesi che Venere vede da lontano, molto più passionale da maggio in poi. Nel 2021 avete lottato contro un Saturno opposto e avete vinto delle buone sfide, ma adesso bisogna guadagnare e l’importante è cercare soldi. Maggio, giugno e luglio mesi importanti per l’amore. Ad agosto Venere sarà nel pieno segno, dunque un ottimo mese per i matrimoni. Nel lavoro inizi stentati ma grazie ad un ottimo transito di Giove, l’estate sarà un ottimo momento per concludere successi d’affari.

Vergine: Agli inizi dell’anno farete un po’ i capricciosi. Avete già impostato alcune questioni di lavoro e sarà difficile che cambierete rotta ma desiderate chiarezza. Da maggio metterete le cose in chiaro con qualcuno. Alcuni Vergine hanno tralasciato l’amore, ma già a febbraio vi premierà. Altro mese importante sarà quello di giugno. I single possono pensare di concedersi anche un po’ di più, soprattutto tra giugno e settembre, i mesi migliori. Occhio a non aprire dispute sul piano lavorativo a inizio anno. In quanto a fortuna l’estate sarà il mese più intrigante.

