Paolo Fox ed il nuovo oroscopo 2022 dettagliato, segno per segno, sono tornati oggi in occasione del tradizionale ed annuale appuntamento con le previsioni per il nuovo anno. Durante la puntata odierna de I Fatti Vostri, l’esperto di astri ha fornito tutte le anticipazioni sui prossimi mesi. E’ il turno di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Nel video in apertura tutti i grafici.

Oroscopo Paolo Fox 2022, andamenti e grafici

Bilancia: Si parte con qualche dubbio in amore, l’ultimo anno vi ha deluso sul finire, ma si recupererà. Marzo, maggio, giugno e luglio sono mesi di grande forza per l’amore e per chi vuole andare a convivere e fare scelte importanti. Per quanto concerne il lavoro vi raccomando di muovervi prima di aprile con diverse proposte, quando Giove entrerà in opposizione. Nei mesi successivi potrebbe esserci uno scontro con un capo.

Scorpione: Potrei dire che il 2022 è un anno veramente pieno di favori, il primo lo porta Giove in ottimo aspetto già a gennaio e febbraio che premia chi non ha paura di aprirsi ai sentimenti. Un solo mese sarà giù di corda per quanto riguarda l’amore, quello di giungno, ma subito dopo vi aspetta un mese di luglio brillante per il lavoro. Il mese di luglio sarà centrale e sarà lì che dovrete azzardare scelte che potranno rivelarsi vincenti.

Sagittario: Si parte un po’ bassi con Giove, quindi servirà attenzione nelle relazioni con gli altri e nelle relazioni di coppia, occhio alle dispute. Poi finalmente la fortuna, con maggio e giugno mesi floridi con Marte in ottimo aspetto. Saranno i mesi più caldi del 2022, che vi rimetteranno in pista. Giove aiuterà inoltre chi vuole andare a vivere da solo e sistemare questioni relative alla casa. L’estate sarà foriera di buone novità.

