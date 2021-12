Anche quest’anno si è rinnovato il consueto appuntamento all’insegna dell’oroscopo 2022 di Paolo Fox nel corso della trasmissione I Fatti Vostri, andata in onda su Rai2 durante la puntata del 31 dicembre. Il popolare astrologo ha colto l’occasione per svelare le previsioni, le tendenze ed i grafici per tutti i segni dello zodiaco. Partiamo subito con una carrellata di tre segni: Ariete, Toro e Gemelli. Nel video in apertura tutti i grafici.

Oroscopo Paolo Fox 2022, andamenti e grafici

Ariete: Il segno zodiacale dell’Ariete è il primo che deve festeggiare in questo nuovo anno. Il 2021 ha portato qualcosina ma solo negli ultimi mesi dell’anno ha creato qualche impiccio., Qualche progetto è ripartito. La novità nel 2022 è l’ingresso di Giove nel segno dal 24 maggio fino al 28 ottobre. Maggio è un mese importante per l’amore. Tra maggio e giugno chi ha avuto problemi di tipo lavorativo o siete in attesa di novità avrete buone risorse. Il grafico parte un po’ basso soprattutto in amore, poi ci sarà un top al maggio e una seconda parte dell’anno che vive di rendita. Se dovete fare una scelta sentimentale muovetevi entro la primavera. Maggio è importante per il lavoro, come la fortuna.

Toro: Si parte subito bene. Gennaio è un mese che porta buone risorse. Urano è da tempo nel vostro segno e sta portando cambiamenti che il 2022 consoliderà. Questi cambiamenti possono arrivare per vostra specifica richiesta o perché c’è qualcuno che vi propone qualcosa di buono. Giove toccherà il settore delle conoscenze. Luglio mese importante per le relazioni d’amore. I grafici dicono che la prima parte dell’anno funziona bene, positivo per i sentimenti gennaio e febbraio. È un anno dove darete spazio alla famiglia. Il lavoro inizia in maniera stancante, maggio, giugno e luglio sono mesi forti.

Gemelli: Il segno dei Gemelli parte con un Giove un po’ strano. Se ci sono questioni legali, state attenti perché prima di maggio-giugno, non si muova foglia. Giove sarà favorevole tra maggio e ottobre. Rinnovi di accordi, positività in arrivo, dopo il mese di giugno una bellissima notizia. Per il lavoro, aprile è un mese operativo.

