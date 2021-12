La fine del 2021 è dietro l’angolo. Nell’attesa che il nuovo anno entri ufficialmente nelle nostre vite, scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno direttamente dal programma I Fatti Vostri e il suo libro.

Oroscopo Paolo Fox 2022, Ariete favorito: amore, lavoro e fortuna

Tra i segni favoriti del 2022 c’è l’Ariete che inizierà l’anno molto bene dal punto di vista lavorativo. In amore fare nuove conoscenze è sempre un bene:

Escono da un periodo difficile e possono finalmente abbandonarsi all’amore. Il 2022 è per loro l’anno della rinascita, con opportunità positive nel lavoro e in ambito economico.

Anche per il Toro, sono in arrivo promozioni e soddisfazioni: “ma senza tralasciare le responsabilità e i sacrifici. Per i Sagittario tante le novità in famiglia e un’energia stratosferica. Le finanze? Saranno rimpinguate. Per l’Acquario il 2022 è l’anno dei cambiamenti. Soprattutto sul lavoro”.

Cosa accadrà per gli altri segni?

I Gemelli hanno un inizio un po’ frenato, ma una primavera a velocità di crociera in un cielo sereno. I Cancro beneficiano del transito di Giove all’inizio del 2022, poi da maggio tanta energia in tutti gli aspetti della vita, compreso il cuore. I Leone, nonostante Saturno contro, possono contare su un coraggio ancora più forte e deciso del solito. Per affrontare i cambiamenti di primavera. Per la Bilancia sarà un anno di novità e nuovi stimoli da ogni parte. Opportunità da cogliere ed esplorare.

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2022 prosegue con gli altri segni: