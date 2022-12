Conto alla rovescia per il nuovo anno, ed è già tempo di dare uno sguardo all’oroscopo 2023 di Paolo Fox. Tra i più affidabili astrologi, il noto volto televisivo ha già reso note le prime anticipazioni per tutti i segni su quello che sarà il nuovo anno sia in amore che nel lavoro. I consigli di Paolo Fox sono contenuti nel suo libro ufficiale per il nuovo anno dal titolo “Paolo Fox l’Oroscopo 2023”.

Oroscopo 2023 Paolo Fox, i segni più fortunati in amore e nel lavoro

Ariete: molte coppie potranno decidere di sposarsi ma quelle non tanto stabili sono destinate a lasciarsi. Stelle propizie per chi cerca un nuovo amore. Nel lavoro saranno molto favoriti i nuovi progetti.

Toro: l’oroscopo 2023 di Paolo Fox indica il mese di marzo foriero di novità. Con Venere nel segno dal 16 marzo l’amore tornerà protagonista e maggio saranno favoriti i nuovi incontri. Scatti in avanti nel lavoro.

Gemelli: insidie in arrivo nella prima fase dell’anno per questioni di soldi o di lavoro. In amore, opportunità interessanti per i single soprattutto a marzo. Nel lavoro il desiderio di cambiare è forte, ma è bene evitare passi avventati.

Cancro: a febbraio, novità in arrivo soprattutto per i giovani. Qualche problema per chi si lascia, almeno fino a marzo e aprile quando problemi e contenziosi potranno trovare soluzione. Nel lavoro, il consiglio ai giovani è di cogliere le opportunità che si presenteranno.

Leone: segnali positivi in amore a partire da febbraio sia per chi cerca avventure sia per le coppie di lunga data. Sul lavoro qualche problema a livello contrattuale e incertezza per il futuro.

Vergine: con Venere e Marte contrari nel mese di febbraio le coppie insieme da molto tempo potrebbero avere problemi. Sul lavoro, prima di lasciare il certo per l’incerto è il caso di pensarci bene anche se le novità non mancheranno con segnali positivi nel mese di maggio.

Bilancia: a giugno Giove non sarà più in opposizione. In amore la situazione vedrà un parziale miglioramento. Novità sul lavoro: i primi mesi dell’anno partono tra segnali positivi e le buone notizie sono in arrivo anche nel mese di maggio.

Scorpione: meglio mettere da parte i contrasti con il partner. Nel lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2023, in arrivo una chiamata ma serve prudenza.

Sagittario: gennaio frizzante in amore; la data da tener d’occhio è il 22.

Capricorno: in amore è necessario mostrarsi più tolleranti e non mettere i sentimenti in secondo piano. Nel lavoro sono possibili interessanti cambiamenti.

Acquario: si prevede un gennaio all’insegna della passione soprattutto nella parte centrale e a maggio. A livello lavorativo la svolta è prevista nel mese di giugno.

Pesci: per Paolo Fox le coppie nel 2023 sono più forti del solito e le ombre nell’amore saranno presto spazzate via. Il 27 gennaio arriverò Venere nel segno. Nel lavoro, nuovi e importanti progetti creativi ma le occasioni migliori ci saranno a maggio.