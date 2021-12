E’ tempo di oroscopo 2022 e di classifiche e proprio a poche ore dalla fine dell’anno, sono in tanti a domandarsi come sarà il nuovo in arrivo. Quali sono, in particolare, i segni più fortunati nel lavoro e che quindi guadagneranno di più? A stilare la classifica dettagliata, dall’ultimo al primo posto, ci ha pensato Fanpage.it.

Classifica segni, oroscopo 2022: i più fortunati nel lavoro

12 Sagittario: ultimo posto per i nati sotto questo segno. Nel lavoro non mancheranno i buoni risultati ma il problema sarà come e quanto si riuscirà a trattenerli sul proprio conto. Attenzione agli investimenti.

11 Vergine: Giove in opposizione nel tempo richiederà maggiore attenzione soprattutto prima di firmare un assegno o un contratto di lavoro.

10 Gemelli: Giove sarà per buona parte dell’anno a sfavore ma potrebbe comunque venirvi voglia di mettere mano all’organizzazione di entrate e uscite.

9 Bilancia: tra maggio ed ottobre 2022 potrebbe giungere qualche spesa imprevista.

8 Leone: Giove non sarà più opposto, la speranza è che non si presentino spese improvvise. Saprai resistere alla tentazione di fare nuove spese.

7 Toro: nel 2022 dovrete rivedere il flusso delle uscite. Potresti perdere il controllo delle finanze.

6 Acquario: Giove non sarà particolarmente favorevole sul piano delle entrate economiche.

5 Capricorno: Giove sarà per buona parte a favore nel 2022. I nati a dicembre dovrebbero evitare qualsiasi investimento non necessario e non particolarmente oculato in tutto il periodo estivo.

4 Scorpione: Giove vi darà un po’ di tregua nel nuovo anno. I risultati anche economici non tarderanno a farsi sentire.

3 Cancro: tra i migliori segni a prestare attenzione alle faccende economiche in ambito familiare e casalingo. Il conto in banca è destinato a lievitare!

2 Pesci: il fiuto per gli affari sarà fortissimo. Buone possibilità di guadagno.

1 Ariete: investimenti favorevoli nel nuovo anno. Benessere economico e buona gestione delle finanze.