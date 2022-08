Ornella Muti, attacco nonsense a Chiara Ferragni: Leone tirato in ballo

Ornella Muti attacca (in maniera insensata) Chiara Ferragni. L’attrice, intervistata da il Mattino, si è concessa una chiacchierata con la stampa in occasione del Villamare Festival Film&Friend.

Durante l’intervista la Muti, ha parlato anche di un tema a lei particolarmente caro, la sostenibilità ambientale. Tra una dichiarazione e l’altra anche la frecciatina a Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa in Italia:

Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder.

Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è così. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.