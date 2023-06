“Orietta Berti non convince Signorini”, Grande Fratello 8: spunta il possibile sostituto dell’opinionista

Da settembre si apriranno i battenti della nuova edizione del Grande Fratello 8 condotto nuovamente da Alfonso Signorini. In queste ore i colleghi di TVBlog hanno lanciato una particolare indiscrezione: Orietta Berti verrà sostituita?

Grande Fratello 8, Orietta Berti sostituita? Il possibile sostituto

“La sua rinnovata presenza non convincerebbe del tutto Signorini. La prestazione al Grande Fratello Vip 7 non avrebbe soddisfatto in pieno il conduttore. Probabilmente si sarebbe aspettato un contributo più brillante e incisivo”, ha svelato TVBlog.

Tuttavia Orietta Berti avrebbe firmato un contratto biennale a Mediaset:

Nel caso di una sostituzione al Grande Fratello, verrebbe dirottata su altri progetti a lei dedicati.

Chi potrebbe sostituirla? Ecco il possibile nome:

Per il ruolo di commentatore a bordo campo le ipotesi sul tavolo restano molteplici. Tra reali trattative e semplici – ma non infondate – suggestioni. E in quest’ultima casella rientra il nome di Emanuele Filiberto.

Cosa ne pensate?

Alberto De Pisis e Pierpaolo Pretelli conducono il GF Vip Party? La nostra ipotesi dopo la foto con Signorini https://t.co/XIcB3qV8ki#prelemi #gfvip #thepisis — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 9, 2023