Orietta Berti, attuale opinionista del GF Vip – a quanto pare ancora per poco – quest’anno non sarà al Festival di Sanremo 2023. Né come cantante in gara ma neanche per poterlo commentare ‘da vicino’, a causa dei suoi impegni con il reality di Canale 5.

Orietta Berti commenta il prossimo Sanremo 2023

Intervenendo ieri a Giletti 102.5 su RTL 102.5, collegata con Massimo Giletti e Luigi Santarelli, Orietta Berti ha parlato del prossimo Festival di Sanremo 2023 targato Amadeus:

Il Festival di quest’anno è il massimo. Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni.

Orietta Berti ha preso parte a ben 12 edizioni di Sanremo, l’ultima nel 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato”. Quest’anno però dovrà saltare qualche appuntamento, sebbene Sanremo sia una sua grande passione:

La serata del giovedì non lo guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai.

Ed anche a Repubblica aveva detto:

Lì (a Sanremo, ndr) non mi lasciano andare. Mediaset fa la contro programmazione, io il lunedì e il giovedì sono in onda. Le altre sere però lo vedrò.

Tornando a parlare di questo Sanremo 2023 su RTL 102.5, Orietta Berti ha svelato il suo pronostico, con tanto di frecciatina a Ultimo:

Dobbiamo prima sentire le canzoni, ma sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia.

Ma sulla partecipazione più bella, svela infine la Berti: