L’hashtag #fuoriOriana alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip la dice lunga sul clima dentro e fuori la Casa. Oriana Marzoli continua ad essere al centro dell’attenzione, ed ora una buona fetta del popolo social chiede a gran voce la sua squalifica immediata dal reality.

Cosa avrà combinato nuovamente Oriana Marzoli al punto da ritrovarsi nuovamente a rischio squalifica? Nelle passate ore, durante una conversazione con Luca Onestini, la venezuelana si è lasciata andare ad una serie di offese nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Nel dettaglio avrebbe dato, in lingua spagnola, della “figlia di p…” all’influencer, il tutto mentre Onestini se la ridacchiava. Questo ha portato a rinnovare la richiesta di squalifica immediata nel corso della serata odierna, in occasione della nuova puntata.

Nel dettaglio viene chiesto alla produzione del GF Vip di smettere di tutelare la venezuelana, ma dei provvedimenti sono stati chiesti anche per Onestini. Il Vippone infatti continua a conversare con l’inquilina in lingua spagnola, nonostante siano stati più volte ripresi.

Ma vi rendete conto di quello che fanno e dicono?Lui sempre accompagnato da una donna contro due donne che non stanno al suo gioco,mente,denigra e ride sulle offese! #fuorionestini #fuorioriana #nikiters #nikella #GFvip pic.twitter.com/so2wytapyp

SQUALIFICA IMMEDIATA A ORIANA AUTORI BASTA TUTELARLA

IN PIÙ PARLANO ANCORA IN SPAGNOLO, SIAMO IN ITALIA E SI PARLA ITALIANO.#GFVip #nikiters #donnalisi #Gintonic #SqualificaOriana #fuorioriana #fuorionestini https://t.co/HGOrIBumPu

— Andrea Pego Pegoraro (@AndreaPegoPegor) January 23, 2023