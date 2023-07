Prosegue a grandi falcate trash la soap opera dell’estate con protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, ci stanno “regalando” uno spaccato di vita decisamente imbarazzante.

Daniele fa delle continue dirette su Twitch dove racconta i fatti suoi, mostra i messaggi privati che spedisce ad Oriana e insulta gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ex fidanzata compresa.

Nel corso di una delle ultime dirette, Daniele Dal Moro aveva lasciato intendere di essere venuto al corrente in quel momento della decisione di Oriana che, tramite una diretta su Instagram, aveva confermato la rottura.

Tuttavia, proprio la Marzoli è intervenuta in merito smentendo l’ex:

Lasciare in diretta? Mi ha lasciato lui, mi ha portato lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No vabbè… mi piacevano i soldi? Scusa ma quali? Ricordo che sono stata sempre io ad andare a Verona a sistemare, in persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente.