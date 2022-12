Dopo l’ingresso di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli si è confidata con Giaele De Donà e Micol Incorvaia cercando di prendere con ironia la fine del suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Una volta terminata la diretta del GF Vip di ieri sera, Antonino e Oriana hanno avuto modo di confrontarsi e lei ha fatto una precisa richiesta alla sua ex fiamma.

“Gradirei che non la baciassi per rispetto”, ha affermato Oriana.

Pronta la replica di Antonino:

“Fai così perché adesso c’è lei” ha replicato Oriana dopo l’atteggiamento distaccato di Antonino.

“Sta girando la frittata” ha precisato in seguito Giaele.

Come andrà avanti questo “triangolo”?

Antonino: io pensavo tu stessi male ma vedendo la clip con Luca ti dico non fare la tragica come se stessi male per me

Nino che ha capito la falsità di Oriana

Smerdata ✈️✈️#Gintonic #ginevra #Antonino #GFvip

