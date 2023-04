Oriana Marzoli, uscita dal GF Vip poco più di una settimana fa, sta vivendo il suo periodo di maggiore luce al fianco di Daniele Dal Moro. Con lui, inaspettatamente, ha ritrovato la sintonia vista anche nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà. Eppure nella giornata di ieri, giorno di Pasquetta, la venezuelana ha avuto il suo primo vero crollo (video in apertura).

La stanchezza inizia a farsi sentire, e certamente Oriana, dalla sua uscita dal GF Vip, non ha avuto un solo momento di riposo. Tutto si è inevitabilmente svolto in modo frenetico, tra incontri con i fan, serate e vita mondana insieme al suo Daniele.

Il crollo però è arrivato, ed Oriana ha dovuto necessariamente farci i conti:

La tosse che ho… Sono 7 giorni che sono uscita dal Grande Fratello, sembra una vita, sembra che sono tre mesi che sono fuori. Non mi sono più fermata, non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima. Sono distrutta, morta. Vi giuro che ho bisogno di dormire. Non so quante ore avrò dormito… forse 8 ore in 3 giorni, pochissimo!