Oriana Marzoli ha picchiato Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip? “Picchiare” è un parolone però stanotte qualcosa è successo, cerchiamo di fare un riassunto dell’accaduto grazie alle mie superstar di Twitter.

Oriana ha picchiato Antonino al GF Vip? Spuntano i video

Secondo alcuni utenti di Twitter, Oriana avrebbe utilizzato metodi aggressivi nei confronti di Antonino perché voleva stare nel letto al suo fianco e lui l’avrebbe rifiutata nuovamente.

Altri invece sostengono che la ex coppietta stava semplicemente scherzando. Anch’io opterei per questa seconda ipotesi perché dal video Spinalbese sorride nonostante la Marzoli gli abbia fatto pure il dito medio (ma anche lei, in più di una occasione, si è messa a ridere).

Verità oppure scherzo? Continuo a sostenere la seconda ipotesi (nonostante scherzare con le “mani” è una cosa che mi ha sempre dato un fastidio immenso): voi cosa ne pensate?

Ecco i VIDEO di stanotte.

antonino: porco maschilista insensibile

oriana: povera vittima infatuata usata e buttata È COSÌ VERO? FATE SOLO UNA GRANDE FIGURA DI MERDA QUANDO GIUSTIFICATE L’INGIUSTIFICABILE SOLO PER AFFOSSARE ALTRE PERSONE.#gintonic #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/UXBvvV3c4g — marta🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) December 3, 2022

Oriana ha avuto questi modi aggressivi, perché Antonino l’ha rifiutata nuovamente perché voleva mettersi nel letto con lui. Poi in prima serata, mi raccomando fatela ancora passare per sedotta e abbandonata. #gfvip #gintonic pic.twitter.com/JhrNWGLYxm — Har✨ (@is16__) December 3, 2022