Se Alfonso Signorini aveva buttato Ginevra Lamborghini dentro la Casa del Grande Fratello Vip per fare la “guerra” a Oriana e Giaele, si sbagliava di grosso.

Le tre vippone, infatti, dotate di intelligenza e solidarietà femminile, hanno stretto una bella intesa che sta letteralmente facendo impazzire il pubblico.

Tuttavia, dopo la pessima imitazione che ha fatto Antonella Fiordelisi (offrendo una performance imbarazzante anche in Confessionale), la venezuelana vuole “vendicarsi” della sua amica giurata, così come ha confidato a Ginevra e Giaele:

Domani anch’io vado oltre… ma perché devo fare sempre la donna matura? Non ce la faccio più. E’ la seconda volta… la prima volta mi ha detto cose cattive su Antonino. Adesso mi deve stuzzicare… prima l’aereo, poi il confessionale per istigarmi… Un pochettino gliela devo far pagare, forse non ha capito con chi non deve giocare.