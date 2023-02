Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Le “coppie” del reality show alimentano discussioni e incomprensioni oltre i loro componenti. Anche il nuovo distacco tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha sollevato nuovi malumori tra le quattro mura di Cinecittà.

Oriana Marzoli ci è rimasta male perché Giaele, la Murgia e Micol Incorvaia hanno giocato a biliardo con Daniele Dal Moro lasciandola sola. Essenzialmente la venezuelana, in una situazione di sofferenza come l’attuale, vorrebbe costante il sostengo delle amiche del Van.

E così, stanca della situazione con Daniele, la Marzoli è scoppiata a piangere venendo rincuorata dalle amiche e dalla Murgia che le ha regalato un prezioso consiglio:

Prendilo e vacci a parlare. Vai a risolvere questo cazz* di problema se ti fa stare di merd*. L’orgoglio nella vita non porta mai a niente di buono.

Anche Giaele ha sollevato l’amica:

Non mettere mai più in dubbio il mio bene che voglio a te per delle cose del genere perché ti arriva un pugno e ti faccio girare quattro volte, mi faccio squalificare.