Oriana Marzoli sta vivendo un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Antonino Spinalbese, la venezuelana ha passato molto tempo tra le coperte fino a quando Giaele non è intervenuta per farla alzare.

Oriana piange al GF Vip, Antonella dubita del suo malessere

“Stavo così due sere fa, piangevo per questa cosa. – ha esordito Giaele – Prima o poi da qui usciremo tutti e la tua stabilità può diventare una persona che prima o poi esce ed invece devi avere la forza di farcela da sola. Siamo in un gioco e siamo tutti contro tutti, alla fine rimarrà uno che vincerà”.

Oriana dopo essersi alzata è messa a piangere consolata da Luca Onestini: “Sto così in generale, non c’è un motivo… ma che palle. Quando sto male non voglio che nessuno mi veda. Non voglio piangere perché non mi voglio neanche rovinare il trucco… è troppo che sto piangendo. Non mi vergogno di piangere ma non mi va di truccarmi un’altra volta“, ha ironizzato la venezuelana cercando di riprendersi da questo momento di sconforto.

E se gli altri concorrenti hanno mostrato empatia nei confronti di Oriana, secondo Antonella il suo malessere sarebbe dovuto solo alla sua volontà di non prendere parte al TG del Grande Fratello Vip:

Oriana ti sei già ripresa? Il tempo che è finito il TG? Palese. Scusami tesoro ma uno deve essere chiaro ed obiettivo nella vita. Perché se uno sta zitto ogni cosa che vede anche no! Se lei stava male prima del TG e poi si alza un attimo dopo mi faccio due domande. Cosa mi cambia a me? Io lo faccio capire che l’ho capito…