Nonostante Alfonso Signorini abbia abbondantemente rimproverato i concorrenti del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Luca Onestini sembrano non avere imparato la lezione.

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Signorini ha comunicato ai vipponi la decisione della produzione dopo i numerosi richiami (nella maggior parte dei casi ignorati da alcuni concorrenti):

Nonostante i numerosi richiami del Grande Fratello, molti di voi hanno continuato imperterriti a: non indossare i microfoni, indossarli male oppure gettarli a terra. Si rifiutano di rispondere alla chiamata con il confessionale, continuano a fumare dentro la Casa e indossare gli occhiali da sole e a parlare tra loro in una lingua che non è l’italiano.

Il limite è stato superato. Il vostro budget per la spesa settimanale subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà un’altra busta come questa non ci limiteremo alla spesa, ma verrà preso un altro grave provvedimento.