Oriana stanca del Medioevo al GF Vip cita Antonino e sbotta sui flirt

Oriana Marzoli, stanca di essere attaccata dentro e fuori dal Grande Fratello Vip dopo l’avvicinamento ad Antonino, Onestini e Daniele, ha fatto un discorso assolutamente condivisibile in merito alle interazioni tra uomo e donna, evidenziando che non dovrebbero esserci differenze e nemmeno giudizi.

Voglio fare capire a tutta l’Italia che è normale che ad una donna possano piacere pure due persone. In realtà è così ma siamo qua chiusi e si vede in un altro modo ma la donna ha gli stessi diritti di un uomo. Basta con queste cavolate, me ne possono piacere anche quindici in questa casa. Lo dico in generale perché mi sono stufata. Come ad un uomo possono piacere 3mila ragazze, può accadere anche il contrario e va benissimo così.