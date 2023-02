Oriana Marzoli sbotta contro autore del GF Vip: Daniele e Murgia in silenzio – VIDEO

Oriana Marzoli senza freni contro un autore del GF Vip. La vulcanica venezuelana, risultata la preferita dal pubblico da Casa nell’ultimo televoto, ha letteralmente sbottato contro la voce del Grande Fratello. Il motivo? La semplice richiesta di recarsi in confessionale, ovvero una delle poche regole che i Vipponi sono chiamati a seguire dentro la Casa di Cinecittà.

Oriana Marzoli sbotta contro autore del GF Vip

Mentre Antonella e Nikita sono in crisi dopo il giudizio del pubblico nell’ultimo televoto, Oriana si sente in diritto di sbottare contro un autore del Grande Fratello Vip, ‘reo’ di averla chiamata in confessionale.

La venezuelana si trovava in giardino con Daniele Dal Moro e Nicole Murgia, quando la voce del GF Vip le ha chiesto di andare in confessionale. A quel punto la Vippona ha replicato stizzita:

Ma che rottura di cog***! Ho fatto un confessionale prima. Che rottura di cog**, veramente. Basta!

Un’uscita ovviamente infelice di fronte alla quale i due compagni di avventura, presenti in giardino, non avrebbero aperto bocca e che potrebbe costarle una strigliata da parte del padrone di casa Alfonso Signorini. Di seguito il video: