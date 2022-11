Oriana Marzoli è rifatta? L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto uso (più volte a quanto pare) della chirurgia estetica cambiando molti aspetti del suo volto e del suo fisico che, per certi versi, sapranno lasciarti a bocca aperta.

Oriana Marzoli è rifatta? Foto e video prima della chirurgia estetica

L’attuale vippona era già molto bella anche prima della chirurgia ma, forse per un suo gusto personale, non si trovava a suo agio con il suo aspetto fisico, tanto da volerlo modificare.

Ecco a seguire foto e video del suo importante cambiamento estetico: cosa ne pensate?

La scheda della concorrente

Attrice e influencer di origini venezuelane, Oriana Marzoli è molto celebre in Spagna per aver partecipato a numerosi programmi e reality show.

Da Supervivientes al Gran Hermano, Oriana è una vera e propria “Reality Star” ed è pronta a dare prova del suo carattere anche al pubblico italiano.

Sui social vanta più di due milioni di follower e collaborazioni con brand internazionali di moda e di make up.

Esuberante ed esplosiva la sua presenza in Casa sarà senza dubbio una ventata di adrenalina. Dinamiche e discussioni saranno pane per i suoi denti: come verrà accolta dagli altri VIP?