Oriana Marzoli prima del Grande Fratello Vip ha partecipato a numerosi reality show tra la Spagna e il Cile. Si è parlato pure di denunce ed espulsioni, ingigantendo (o minimizzando) la questione in maniera goffa e poco informata.

Oriana Marzoli prima del GF Vip: tutta la verità

Tuttavia, basta fare delle ricerche approfondite, per tracciare perfettamente i contorni del percorso televisivo di Oriana Marzoli prima del Grande Fratello Vip, comprese le numerose infrazioni che ne hanno delineato il personaggio (perfetto per i reality show).

Ecco perché, dopo le numerose notizie frammentarie e di parte (alcuni eccessivamente contro ed altri a favore), vogliamo proporvi un articolo dettagliato sul curriculum lavorativo della venezuelana.

Dopo aver abbandonato in due occasioni Survivor e un Grande Hermano Vip, tutti poche ore dopo l’inizio, la sua lunga permanenza in Italia è quasi un record.

Proprio per questi abbandoni, Oriana, era stata effettivamente bandita per anni da Telecinco.

Purtroppo in rete c’è notevole confusione sul suo curriculum televisivo prima del GF Vip, ragion per cui, abbiamo deciso di fare chiarezza ed offrirvi un articolo di approfondimento che vi servirà per mettere insieme i pezzi del puzzle, senza nascondere la testa sotto la sabbia e nemmeno elogiare la venezuelana ma documentando ciò che è effettivamente successo in TV prima del Grande Fratello Vip.

Oriana Marzoli: i reality show in Spagna

Una giovane e irriconoscibile Oriana Marzoli ha fatto il suo esordio nella TV spagnola nel 2012 partecipando a “Mujeres y Hombres e Viceversa” (il nostro Uomini e Donne) per corteggiare Cristian.

Successivamente ha conquistato il trono. Dopo qualche tempo, Oriana Marzoli ha confessato di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato, Tony Spina, che a sua volta era un tronista dello stesso programma.

Così, Oriana Marzoli è diventata la prima tronista a rinunciare alla sua posizione per tornare a essere pretendente e cercare di riconquistare il suo ex fidanzato.

Nel suo tentativo di riconquistare il cuore di Tony, Oriana ha tirato fuori la sua gelosia in diverse occasioni, fino a quando un giorno, la conduttrice dello show ha annunciato che, durante una pubblicità, gli ex fidanzati di erano resi protagonisti di una forte discussione con Leo, l’altro tronista dello show: “È stata una rissa fuori luogo, con parole molto gravi”.

Per questo motivo Oriana e Tony sono stati espulsi dallo show.

Nel 2014 Telecinco ricontatta Oriana Marzoli per Supervivientes (L’isola dei Famosi italiana) ma la sua avventura in Honduras finisce dopo quattro giorni: “Voglio andarmene! Se non me ne vado da qui, impazzirò. Mi butto in mare e sto per annegare”.

La sua seconda possibilità arriva nel 2017, quando torna a Survivor come fantasma del passato, pronta a dimostrare di essere in grado di resistere per un’intera settimana alle Cayos Cochinos, lontano dai lussi e dalle comodità a cui era abituata.

Tuttavia, Oriana ha battuto il suo nuovo record e non ha resistito un giorno sull’isola: “Survivor è la peggiore esperienza della mia vita. Sono fatta per lavorare su un set, non per essere nella natura”, ha lamentato durante un attacco d’ansia.

Telecinco non si arrende e la ricontatta per il GH Vip 6 ma abbandona la casa dopo due giorni.

Quello è stato il suo addio a Telecinco. Tuttavia, la sua figura è stata reintegrata dalla rete con la sua partecipazione a La casa fuerte (dove con Ivan Gonzalez ha fatto sesso a favore di camera).

I reality show in Cile

Se Oriana Marzoli in Spagna ha mostrato di essere una donna senza mezze misure, in Cile ha brillato del suo massimo splendore.

Nel 2015 partecipa a Amor a prueba. La venezuelana è entrata in gioco con Tony Spina, con il quale ha avuto continui litigi, talmente tanti che è finita per andarsene (sì, anche in Cile).

Tuttavia, è tornata poco dopo con Álex Consejo per far impazzire di gelosia il suo ex.

Il triangolo amoroso si è concluso con Álex che si è ritirato dal programma e Oriana e Tony si sono riconciliati, conquistando insieme il quarto posto.

Quasi due anni dopo il suo primo reality show in Cile, Oriana ha partecipato a ¿Volverías con tu ex? insieme a Tony Spina, che era già ufficialmente il suo ex fidanzato.

Il programma costringeva 12 coppie separate a vivere insieme per darsi un’ultima possibilità di riconciliarsi o separarsi definitivamente.

La concorrente ancora una volta ha tirato fuori il suo carattere, tanto che ha finito per aggredire una collega ed è stata espulsa. Con grande stupore del pubblico, due settimane dopo il programma le ha permesso di tornare, cosa che ha generato notevoli critiche.

Dopo essere ritornata in gioco, Oriana Marzoli ha anche vinto il programma. In quella occasione, la venezuelana si è anche innamorata di Luis Mateucci, compagno di stanza con cui ha lasciato lo show in coppia.

Oriana e Luis Mateucci, successivamente, hanno partecipato a Double Temptation (sempre in Cile).

La coppia, entrata nel reality per mettere alla prova il proprio amore, ha mostrato al pubblico un rapporto tossico, tormentato da gelosie, rimproveri e mancanze di rispetto.

Una combinazione esplosiva che una notte ha fatto esplodere Oriana Marzoli, scatenando la sua rabbia contro il muro della villa in cui vivevano.

Il suo ragazzo si è unito alla scena surreale, distruggendo i mobili della casa e poi fuggendo con Oriana attraverso il buco praticato nel muro, trascorrendo la notte fuori dallo show.

Ancora una volta, la produzione del reality show, ha dovuto agire contro la coppia squalificandola dal gioco e ponendo fine, in questo modo, alla controversa trilogia nella TV cilena.

Denunce, aggressioni e l’allontanamento dal Cile

Per quanto riguarda le denunce che “gravano” sulla testa di Oriana Marzoli, sono usciti fuori dei numerosi spropositati che variano dalle 76 alle 78.

La verità, dopo aver fatto delle ricerche approfondite, è che Oriana avrebbe ricevuto 16 denunce, segnalata proprio dai telespettatori cileni durante Double Temptation.

Durante “Doppia tentazione”, la Marzoli ha avuto non pochi problemi con la sua rivale Lisandra Silva e, proprio dopo averla offesa, i telespettatori cileni avevano incominciato a lamentarsi di lei.

Appena due giorni dopo la messa in onda della prima puntata di ‘Doppia tentazione’, il Consiglio nazionale della televisione (CNTV) ha ricevuto 16 denunce incentrate esclusivamente sull’atteggiamento di Oriana.

La CNTV aveva commentato:

Non è accettabile che dei programmi così importanti mantengano tale livello di linguaggio degradante e discriminatorio. Lede non solo la dignità della donna ma anche l’uguaglianza delle persone assumendo un comportamento discriminatorio. Viene rilevato un alto potenziamento della discriminazione, lasciando che i suoi partecipanti facciano commenti offensivi, razzisti e xenofobi.

Anche emol.com aveva parlato di Oriana Marzoli svelando che la venezuelana avrebbe ricevuto una denuncia depositata presso i Carabinieri di San Bernardo da Dominique Lattimore.

Secondo quanto si apprende, Oriana l’avrebbe aggredita (graffiandola su tutto il corpo) ed offesa con commenti xenofobi e razzisti.

La maggior parte dei richiami accusavano Oriana Marzoli di avere assunto un atteggiamento discriminante, aggressivo e xenofobo.

Per quanto riguarda la famosa “espulsione” dal Cile, in rete ci sono numerosi video che documentano la “fuga” di Oriana dal Paese. La Marzoli ha numerose denunce e querele per razzismo e, calpestando nuovamente il territorio cileno, potrebbe rischiare di andare a processo.