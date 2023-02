Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è una evidente spaccatura tra “spartani” e “persiani” con tanto di schieramenti. All’apice delle “fazioni” ci sono Oriana Marzoli da un parte e Antonella Fiordelisi dall’altra.

Oriana Marzoli offende Antonella Fiordelisi: “Sembra scema!”

Le vippone, per un motivo o per un altro, si soffrono vicendevolmente tanto da accusarsi, offendersi e sparlarsi con i rispettivi gruppi di “ascolto”.

La “Reina” del Twitter che non ama le regole, ha nuovamente fatto discutere il popolo del web dopo aver sussurrato all’orecchio di Daniele Dal Moro un pensiero su Antonella Fiordelisi.

“Pensa di essere divertente ma sembra scema”, ha confidato Oriana all’orecchio di Daniele mentre Antonella cantava a squarciagola: “Mi sei scoppiato dentro al cuore”.

“E’ scoppiato il microfono, mica il cuore!”, ha commentato ironicamente un vippone fuori dall’inquadratura.

Sto per esprimere una opinione del tutto impopolare ma trovo Oriana veramente esagerata.

Anche lei tende sempre ad alzare la voce quando litiga e mi pare che nessuno le abbia mai detto “scema” alle spalle per questo.

Il suo essere contro le regole ignorando i richiami della regia, togliendosi i microfoni a piacimento, parlando a bassa voce senza farsi sentire e indossando gli occhiali da sole in casa mentre parla in spagnolo, a me ha stancato da settimane.

Questa, a casa mia, si chiama in due modi: maleducazione e superficialità.