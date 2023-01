Da quanto è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip non si parla d’altro che di Oriana Marzoli e delle sue passate partecipazioni ai reality show spagnoli e cileni tra presunte denunce ed espulsioni.

Dominique Lattimore avrebbe querelato Oriana Marzoli per discriminazione nei suoi confronti (razzismo, xenofobia e aggressione). Durante l’autunno del 2017, la venezuelana avrebbe aggredito (graffiandola su tutto il corpo) ed offeso la sua rivale con commenti xenofobi e razzisti durante un reality show.

In parte del testo della querela si evidenziava che “la suddetta (Marzoli), senza alcuna provocazione, ha cominciato a chiamarmi ‘nera, sporca e schiava’, dicendo alle altre persone che le stavano intorno ‘di cercare nella giungla’ e che ogni volta che gli passavo accanto ‘sentiva l’odore della giungla’”,

Oriana Marzoli ha parlato della sua presunta espulsione dal Cile nel 2020, nel corso dello show Live Al Otro Lado di Nataly Chilet:

Oh, per favore… sai che succede? Per i poco informati io non potrei entrare in un Paese per una denuncia che non mi è mai arrivata. Come fa qualcuno a non farti entrare in un Paese perché una persona ti denuncia falsamente e non ha alcun tipo di argomento? Non ha senso.

Quando dicono che l’ho offesa, devo ricordare a questa ragazza, e mettere le immagini, quando mi ha anche detto delle cose, perché sembra dimenticare, ha un’amnesia. Poi, quando ho detto, ‘scimmia’ l’ho detto anche persone bianche… Quindi, ascoltiamo attentamente, e ovviamente, se fossi una persona razzista, non sarei amico di Lisandra Silva. E sono amico di Lis da anni.

E il fatto della schiava me lo ricordo benissimo, c’è un video registrato: lei mi dice ‘stai zitta, neanche ti ascolto perché sei una nana’, così sono salita su una sedia e ho urlato ‘va bene così? la regina parla ai suoi sudditi, ai miei schiavi, stai zitta schiava!’. Perdona, ma si vede che questa donna non ha studiato molto. Ci sono schiavi che sono bianchi. E quando mi riferivo agli schiavi, intendevo le persone perché andavo avanti e dicevo: “Io sono la regina e voi i miei schiavi”.

Questa ragazza voleva essere un po’ più conosciuta, perché nel reality il suo ruolo non era interessante, non importava a nessuno. Doveva uscire parlando di me, che era l’unica persona di cui poteva parlare. Quindi, è stato molto facile farlo. Ho ancora persone che mi amano e non ho smesso di avere la mia amica Lis, perché sa che non c’è un video in cui dico a qualcuno ‘sei nero’ o ‘tu sei questo’. Perché non sono razzista.