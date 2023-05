Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono ufficialmente fidanzati? La venezuelana ha risposto al box di domande degli estimatori di Instagram svelando come stanno le cose tra di loro.

Oriana Marzoli ha raccontato come procede la sua vita dopo il Grande Fratello Vip, divisa tra la Spagna e l’Italia:

No, no nessuno ha detto che non voglio tornare a casa mia. C’è mia madre, tutti sanno che adoro la Spagna e tornare a Madrid. Ma al momento sto bene anche qui in Italia e al contempo sto approfittando del momento. Sono molto felice con tutto quello che sta succedendo. Mi divido da una parte all’altra però il mio cuore ovviamente è a Madrid, ma anche in Italia.