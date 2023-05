Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono in crisi dopo il GF Vip? L’indiscrezione

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono in crisi? La coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo “mormorare” i social per via di alcuni movimenti.

Oriana e Daniele sono in crisi dopo il GF Vip? L’indiscrezione

E’ stata Deianira Marzano a condividere l’indiscrezione sulla coppia più amata del GF Vip: “Daniele e Oriana sono palesemente in crisi lei è scappata a Madrid dopo nemmeno mezza giornata a Verona e non lo nomina più su Twitter”, ha affermato l’insider condiviso dalla gossippara.

Verità oppure semplice commento degli hater? Su Twitter, i fan degli Oriele godono di ottima salute facendo il tifo per loro.

Ecco alcuni tweet in merito.

Dopo deianira,l amico di ddm,una donnalisi ora anche la ragazza corva più lucida di mezzo fandom che li segue da mesi..e vabbè.. #oriele https://t.co/ADEyJyP0Ih — rosy (@rosy03021989) May 16, 2023

MA LO VOLETE CAPIRE CHE ANCHE A DEIANIRA SONO HATERS CHE LE SCRIVONO? LO FANNO DI CONTINUO ANCHE CON I PRELEMI. BASTA CONTINUARE CON STA ROBA LASCIATE STARE #oriele — 💗 (@ssstarsssss) May 16, 2023