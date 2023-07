Oriana Marzoli conferma la rottura con Daniele Dal Moro: “Se mi volete bene non insistete in questo anche se so quanto vi siete affezionati ma le cose non vanno sempre come in un film d’amore ma è la vita reale”.

Oriana e Daniele si sono lasciati (per sempre): la conferma

Oriana Marzoli ha proseguito specificando di non volere guerre e di stare bene: “Voglio continuare la mia vita, non succede niente! Ero innamorata di questa persona e tutto l’amore è stato vero così come il nostro rapporto”.

La ex di Daniele Dal Moro ha proseguito:

Io mi ero innamorata veramente ma non ha funzionato. Abbiamo fatto di tutto ma… Io ho fatto di tutto ok? Come l’altra persona che ha fatto di tutto. Ma questa non è una guerra. Semplicemente ragazzi non chiedete di me. Basta. È solo un piacere che vi chiedo. Voglio solo sentire che posso continuare la mia vita senza ferire nessuno.

