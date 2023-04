Oriana Marzoli, agghiacciante gesto da uno sconosciuto: cosa è successo in discoteca – VIDEO

Oriana Marzoli è la concorrente più richiesta di questa strana edizione del Grande Fratello Vip terminata da circa due settimane. In queste ore, un gesto agghiacciante da parte di uno sconosciuto, ha riportato la venezuelana in pista anche sui social.

Oriana Marzoli, agghiacciante gesto in discoteca: cosa è successo

Proprio in queste ore Oriana ha preso parte ad una serata in discoteca in qualità di ospite e, proprio mentre stava scattando delle fotografie, un ragazzo ha pensato bene di toccarle il lato B.

Il gesto disgustoso è stato condiviso e commentato sul web con molto rammarico e insofferenza.

Daniele Dal Moro, durante la maggior parte della serata, è stato vicino alla sua fidanzata come potete vedere nel video in apertura e chiusura del nostro articolo.

Daniele ne aveva parlato anche in casa con gli altri di Bardolino.

Domenica di relax ♥️ #oriele pic.twitter.com/A5gUh4UFCj — Sonolarosy (@sonolaros) April 16, 2023